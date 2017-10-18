درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 18 أكتوبر

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية اليوم الأربعاء، مائل للحرارة على باقى الأنحاء نهارًا، لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره.





وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة.





وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 30 درجة والصغرى 19، والإسكندرية 28 للعظمى والصغرى 20، ومطروح 20 للصغرى والعظمى 26.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهى خفيفة معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف، أما حالة الرياح السطحية على البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى





القاهرة 19 29

وسط الدلتا 19 29

الإسكندرية 20 27

بلطيم 21 28

مطروح 21 27

السلوم 16 26

سيوة 16 27

بورسعيد 21 27

دمياط 21 27

العريش 16 29

رفح 15 28

الإسماعيلية 18 29

السويس 18 29

رأس سدر 19 29

نخل 10 27

نويبع 21 29

طابا 16 27

كاترين 10 21

الطور 20 28

شرم الشيخ 22 30

الغردقة 21 30

مرسى علم 22 29

الفيوم 18 29

بنى سويف 18 29

المنيا 16 29

أسيوط 15 29

سوهاج 17 30

قنا 17 31

الأقصر 17 31

أسوان 18 32

أبوسمبل 19 31

الوادى الجديد 16 30

شلاتين 22 30

ابو رماد 23 29

رأس حدربة 23 29

حلايب 24 28



