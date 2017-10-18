تنسيق مصري أمريكي لحل أزمات الشرق الأوسط.. عناوين اليوم

عناوين الصحف

متابعات:



تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الأربعاء 18 أكتوبر.



أخبار مصر



* تنسيق مصرى ــ أمريكى لحل أزمات الشرق الأوسط.



* إسماعيل يبحث مع رئيس «الوطنية للصحافة» خطة إصلاح المؤسسات القومية.



* جولات ميدانية لجمع التوقيعات على استمارة «علشان تبنيها».



* قيادات تنفيذية ورؤساء جامعات ينضمون للحملة.



*«العلمين الجديدة» استعدت لاستقبال الرئيس.



* مقتل إرهابيين حاولوا شن هجوم على قوة أمنية برفح.



* قابيل يفتتح مصنعين لمعالجة المياه والأجهزة الكهربائية.



* مجلس الأعمال المصرى الرومانى 17 نوفمبر بالقاهرة.



* البدرى: جماهيرنا هى البطل فى مواجهة «النجم».



* الانقسام يضرب النادى بعد اشتباك الأمن مع الجماهير والأعضاء.



الأهرام



* خلال اجتماعه أمس مع الفريق مهاب مميش.



* السيسى: تعزيز التعاون مع الشركات الألمانية فى مجال بناء سفن الصيد.



* جامعة القاهرة تعلن وثيقة التنوير.. والمفكرون: خطوة مهمة فى مواجهة التطرف.



* فى كلمته خلال افتتاح المؤتمر العالمى للإفتاء:إسماعيل: الإرهاب لا دين ولا وطن له ومواجهته تحتاج إلى تكاتف العلماء.



* عرفات يعتذر للمسافرين عن تأخير مواعيد القطارات.



* وزير البيئة: حرائق قش الأرز يصعب السيطرة عليها.



* شرق مدينة نصر والمعادى و شبرا وغرب القاهرة الأفضل فى تقييم رؤساء أحياء العاصمة.



* حملة مكبرة لإزالة إشغالات «الطوابق» بالجيزة.



* مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية الأسبوع المقبل.



* محطات الكهرباء الجديدة توفر وقودا بمليار دولار سنويا.



* بناء على توصية لجنة استرداد الأراضى: نقل ولاية 7 آلاف فدان لمحافظة الجيزة لتقنين أوضاعها.



* الحياة تعود إلى العريش ..محافظ شمال سيناء يزور المصابين ..و17 ألف جنيه لأسرة الشهيد ومعاش استثنائى.



* المنوفية تشيع جنازة شهيدين فى هجوم العريش.



* وزيرالكهرباء:توقيع عقد الضبعة نهاية العام وبدء تجريب العدادات الذكية .



* بعثة تجارية من 40 شركة للترويج للاستثمارات المصرية فى بريطانيا.



* الجارحى: رفع معدلات النمو والتشغيل للحماية من الفقر.



* « نصر» تطالب البنك الدولى بمليار دولار لدعم البرنامج الاقتصادى.



* ارتفاع البورصة 3 مليارات جنيه.



* طاقم حكام عربى أو إفريقى لمباراة الزمالك مع سموحة.



الجمهورية



* “الجمهورية” للرئيس : كمل “علشان تبنيها”.



* الصحفيون: استمرار السيسي أهم خطوة علي الطريق إلي “مصر الجديدة”.



* شريف إسماعيل .. “طفرة” في التعليم .. من العام الدراسي الحالي.



* الحكومة حريصة علي محدودي الدخل.. والاكتفاء الذاتي من الغاز قريباً.



* “متابعة رئاسية”لتطورات محور القناة.



* مميش: إيرادات القناة زادت 10.4%.



* شركة لتموين وخدمات السفن.. تشجيع الاستثمار.. “شراكة” مع موانيء دبي.



* مشروع قانون بـ ” الاعدام ” لكتائب الإرهاب الالكترونية.



* “النواب ” رقابة مشددة علي الحكومة.. لن نجامل أحداً علي حساب المواطن.



* مصر ضيف شرف المعرض الدولي للكتاب بالخرطوم.



* “النمنم”: الثقافة جسر يربط بين البلدين.



* وزير الثقافة السوداني: شكراً لمصر لمساهمتها في رفع العقوبات.



* بعد استقباله لسامح شكري ..الرئيس السلوفيني يشيد بنجاح مصر في إتمام المصالحة الفلسطينية.



* برعاية وزارتي الصحة والتنمية المحلية..خطة استراتيجية للسكان تحت شعار “طفلين وبس”.



* خفض نسبة الفقر 50%.. و”مصر بلا أمية” خلال 3 سنوات.



* حركة تغييرات واسعة بكفرالشيخ ..استبعاد المقصرين.. ضخ دماء شابة.



* لعنة الإصابات تضرب الأهلي مجددا.



* تشكيل اضطراري أمام النجم الساحلي ..فقرات خاصة في المران.. استعدادا للتونسة.