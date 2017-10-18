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سيـــاســة
تنسيق مصري أمريكي لحل أزمات الشرق الأوسط.. عناوين اليوم
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 09:17 ص
عناوين الصحف
أخر الأخبار
عناوين الصحف
متابعات:
تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الأربعاء 18 أكتوبر.
أخبار مصر
* تنسيق مصرى ــ أمريكى لحل أزمات الشرق الأوسط.
* إسماعيل يبحث مع رئيس «الوطنية للصحافة» خطة إصلاح المؤسسات القومية.
* جولات ميدانية لجمع التوقيعات على استمارة «علشان تبنيها».
* قيادات تنفيذية ورؤساء جامعات ينضمون للحملة.
*«العلمين الجديدة» استعدت لاستقبال الرئيس.
* مقتل إرهابيين حاولوا شن هجوم على قوة أمنية برفح.
* قابيل يفتتح مصنعين لمعالجة المياه والأجهزة الكهربائية.
* مجلس الأعمال المصرى الرومانى 17 نوفمبر بالقاهرة.
* البدرى: جماهيرنا هى البطل فى مواجهة «النجم».
* الانقسام يضرب النادى بعد اشتباك الأمن مع الجماهير والأعضاء.
الأهرام
* خلال اجتماعه أمس مع الفريق مهاب مميش.
* السيسى: تعزيز التعاون مع الشركات الألمانية فى مجال بناء سفن الصيد.
* جامعة القاهرة تعلن وثيقة التنوير.. والمفكرون: خطوة مهمة فى مواجهة التطرف.
* فى كلمته خلال افتتاح المؤتمر العالمى للإفتاء:إسماعيل: الإرهاب لا دين ولا وطن له ومواجهته تحتاج إلى تكاتف العلماء.
* عرفات يعتذر للمسافرين عن تأخير مواعيد القطارات.
* وزير البيئة: حرائق قش الأرز يصعب السيطرة عليها.
* شرق مدينة نصر والمعادى و شبرا وغرب القاهرة الأفضل فى تقييم رؤساء أحياء العاصمة.
* حملة مكبرة لإزالة إشغالات «الطوابق» بالجيزة.
* مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية الأسبوع المقبل.
* محطات الكهرباء الجديدة توفر وقودا بمليار دولار سنويا.
* بناء على توصية لجنة استرداد الأراضى: نقل ولاية 7 آلاف فدان لمحافظة الجيزة لتقنين أوضاعها.
* الحياة تعود إلى العريش ..محافظ شمال سيناء يزور المصابين ..و17 ألف جنيه لأسرة الشهيد ومعاش استثنائى.
* المنوفية تشيع جنازة شهيدين فى هجوم العريش.
* وزيرالكهرباء:توقيع عقد الضبعة نهاية العام وبدء تجريب العدادات الذكية .
* بعثة تجارية من 40 شركة للترويج للاستثمارات المصرية فى بريطانيا.
* الجارحى: رفع معدلات النمو والتشغيل للحماية من الفقر.
* « نصر» تطالب البنك الدولى بمليار دولار لدعم البرنامج الاقتصادى.
* ارتفاع البورصة 3 مليارات جنيه.
* طاقم حكام عربى أو إفريقى لمباراة الزمالك مع سموحة.
الجمهورية
* “الجمهورية” للرئيس : كمل “علشان تبنيها”.
* الصحفيون: استمرار السيسي أهم خطوة علي الطريق إلي “مصر الجديدة”.
* شريف إسماعيل .. “طفرة” في التعليم .. من العام الدراسي الحالي.
* الحكومة حريصة علي محدودي الدخل.. والاكتفاء الذاتي من الغاز قريباً.
* “متابعة رئاسية”لتطورات محور القناة.
* مميش: إيرادات القناة زادت 10.4%.
* شركة لتموين وخدمات السفن.. تشجيع الاستثمار.. “شراكة” مع موانيء دبي.
* مشروع قانون بـ ” الاعدام ” لكتائب الإرهاب الالكترونية.
* “النواب ” رقابة مشددة علي الحكومة.. لن نجامل أحداً علي حساب المواطن.
* مصر ضيف شرف المعرض الدولي للكتاب بالخرطوم.
* “النمنم”: الثقافة جسر يربط بين البلدين.
* وزير الثقافة السوداني: شكراً لمصر لمساهمتها في رفع العقوبات.
* بعد استقباله لسامح شكري ..الرئيس السلوفيني يشيد بنجاح مصر في إتمام المصالحة الفلسطينية.
* برعاية وزارتي الصحة والتنمية المحلية..خطة استراتيجية للسكان تحت شعار “طفلين وبس”.
* خفض نسبة الفقر 50%.. و”مصر بلا أمية” خلال 3 سنوات.
* حركة تغييرات واسعة بكفرالشيخ ..استبعاد المقصرين.. ضخ دماء شابة.
* لعنة الإصابات تضرب الأهلي مجددا.
* تشكيل اضطراري أمام النجم الساحلي ..فقرات خاصة في المران.. استعدادا للتونسة.
أخبار مصر
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