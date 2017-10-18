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أسواق عربية
كوريا الجنوبية تقدم 4 ملايين دولار لمشاريع لإعادة إعمار العراق
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 08:18 ص
كوريا الجنوبية
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كوريا الجنوبية
وكالات:
قدمت كوريا الجنوبية أربعة ملايين دولار لمشاريع إعادة إعمار العراق، بحسب ما ذكرت وكالة يونهاب صباح اليوم الأربعاء.
وقالت الوكالة إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقع مع السفير الكوري الجنوبي لدى العراق سونج أونج يوب على اتفاقية لتقديم 4 ملايين دولار إلى مشاريع لإعادة إعمار العراق، أمس الثلاثاء.
وقررت الحكومة الكورية الجنوبية تقديم الدعم المالي عبر صندوق تمويل الاستقرار الفوري التابع للبرنامج الإنمائي الذي يسهم في إعادة إعمار المدارس والمستشفيات والمرافق الكهربائية وغيرها في مناطق محررة حديثا بالعراق من تنظيم داعش.
وهذه هي المساهمة الرابعة من كوريا الجنوبية عبر صندوق تمويل الاستقرار الفوري التابع للبرنامج الإنمائي منذ عام 2015، بحسب يونهاب.
العراق
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