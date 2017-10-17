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اقتصاد وأسواق
7 جنيهات تراجعا بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل 633 جنيها
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 11:54 م
الذهب
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الذهب
عمر سالم:
شهدت أسعار الذهب الثلاثاء، بنهاية التعاملات المسائية انخفاضا بنحو 7 جنيهات للجرام على إثر تحرك سعر الأوقية عالميا للتراجع.
وقال الدكتور وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 صعد بنحو 7 جنيهات ليسجل 633 جنيها للجرام مقابل 640 جنيها أمس.
وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 542 جنيها للجرام، كما انخفض عيار 24 سجل 722 جنيها للجرام مقابل 731 جنيها امس، فيما تراجع الجنيه الذهب ليسجل نحو 5060 جنيها بدلا من 5122 جنيها، وسجلت الأوقية 1285 دولار بدلا من 1304.
أسعار الذهب
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