حوار.. ماجد المصري: قررت أخذ راحة من الدراما اللبنانية

- لا أجامل في فني ولا أفكر في برامج المواهب



- لست ممانعا لتقديم برنامج تليفزيوني





أحمد حمدي:



يعود النجم ماجد المصري بقوة للدراما المصرية بمسلسل " الطوفان " الذي يعرض حاليا على dmc ويشارك فيه كوكبة من النجوم ، ويؤكد المصري أنه يحترم الدراما اللبنانية لكنه قرر ان ياخذ راحة منها لفترة بعد نجاحه في العديد من المسلسلات اللبنانية السنتين الاخيريتين مثل مسلسلي : "علاقات خاصة" و "مدرسة الحب" ، و ذلك لان الجمهور المصري له حق عليه .



يتحدث المصري لـ " المال " في هذا الحوار عن مسلسله الجديد "الطوفان" ومفاجائاته للجمهور فيه وحقيقة مجاملته في عمله الفني ، ورأيه في الغناء وبرامج المواهب وابنه احمد وامور اخرى في الفن والحياة ....





بداية تحدث النجم ماجدالمصري في حواره لـ"المال"، عن عودته للدراما التليفزيونية بمسلسل الطوفان الذي يعرض حاليا على شاشة dmc قائلا:"العمل يعتبر خطوة فنية مهمة في مسيرتي الفنية، مضيفا: أجسد فيه شخصية جديدة علي من حيث الشكل والمضمون والروح.





وأكد ان المسلسل، الذي يضم كوكبة من النجوم، كان مفترض عرضه في رمضان الماضي لكن تاجل بقرار من شركة الانتاج "فنون مصر" حتى ياخذ حقه في الدعاية والتحضير .





وأضاف المصري: الدراما بالنسبة لي بيتي الذي أحبني الجمهور من خلاله ولايمكن ان ابتعد عنها أبدا، واقصد هنا الدراما المصرية، وليس كما يتردد أنني افضل الدراما اللبنانية وتستهويني بدرجة أكبر بسبب تقديمي لمسلسلات لبنانية السنين الماضية مثل "علاقات خاصة" و"مدرسة الحب" وغيرها، وأرى أن الجمهور المصري له حق علي وتشرفت كثيرا بالعمل في لبنان، لكني سأخذ راحة لفترة من المسلسلات اللبنانية حتى يكون هناك اشتياق كبير لي فيها.





وأشار إلى أنه يستعد لخوض تجربة سينمائية جديدة الفترة القادمة وستكون مع نجم كبير سيتم الافصاح عنه في التوقيت المناسب ، منوها الى ان اخر مشاركة سينمائية له كانت في فيلم "اهواك" للنجم تامر حسني بصوته فقط ، وجاء ذلك بترشيح من المخرج محمد سامي ، واعتبرت مشاركتي فيه هدية مني لتامر للعلاقة القوية التي تربط بيننا .





واوضح انه شارك تامر الغناء في حفله بالعاصمة الادراية الجديدة اليومين الماضيين ، ولاقى ذلك اعجاب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي وان الامر لم يكن مرتب له قبل الحفل .





ولفت الى انه لايمكن ان يجامل على حساب فنه وعمله ابدا ، لكن لو كان الامر بسيطا فلايمانع ، مثلما فعل مع تامر حسني ، وكذلك مع المنتج محمد العدل في فيلم تلك الايام وفيلم " كلمني شكرا " الذي ظهر فيه كضيف شرف فقط منذ سنوات ،ورغم ذلك لاينساه الكثيرون حتى الان ، ومازالوا يذكروني بشخصية " صلاح معارك " فيه .





ونفى ماجد المصري ذهابه لاي طبيب نفسي طيلة حياته مؤكدا ، انه سئل في مرة من احد الاعلاميين " هل تذهب لطبيب نفسي " فاجابه بالطبع لا ..لانني الجا لله سبحانه فقط واصلي في اي ازمة او مشكلة رغم احترامي للطب النفسي. .





واستطرد اشعر بفخر كبير بابني احمد في مجال الاخراج واسعد بنجاحه ولست منزعجا ابدا من اقتحامه الفن في مجال اخر غير التمثيل ، فهذا هو اختياره، وارى انه سيحقق نجاحا اكبر الفترة القادمة ، واكون سعيدا بحب الاخرين له.





وعن مشاركته في برامج المواهب كما تردد الفترة السابقة ، قال المصري ارى انها برامج مميزة وتعطي فرصا جيدا لتظهر مواهب جديدة في التمثيل والغناء لكن لا افكر الان في هذه التجربة.





واكد انه لايرفض تقديم برنامج تليفزيوني ابدا ، فقال اريد فقط تقديم برنامجا يناسبني ويشبهني وليس لمجرد تقاضي اجر عنه ، اريد ان يمسني حتى احقق نجاحا كبيرا فيه ، واعتقد انني ساركز في هذا الامر الفترة القادمة في بعض الافكار.



