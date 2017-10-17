عروض المهرجان القومي للسينما المصرية لغد الأربعاء

المهرجان القومي للسينما المصرية

رحاب صبحى



تبدأ غدا عروض المهرجان القومى للسينما المصرية فى دورتة الـ 21 بعدة محافظات فى مصر كالتالي:



ففي محافظة القاهرة يعرض فى سينما الهناجر في حفل الساعة الخامسة مساءً ستة أفلام وهى: الفيلم الروائى قصير "الحصار" إخراج مينا مدحت، والفيلم الروائى القصير "ورقة توت" أخراج بيتر فؤاد، والفيلم التسجيلى "أصوات خلف الأسوار" إخراج أحمد رشوان، والفيلم الروائى القصير" صالونات" إخراج محمد عطية، والفيلم الروائى القصير "صاحب الجلالة" والفيلم التسجيلى "وبصوتها العالى فن سينما إيناس الدغيدى" إخراج نور الدين على زكى.



أما حفلة السابعة مساء ً فتعرض أيضا 4 أفلام روائية قصيرة وهي: "خليل" عن أمور فى غاية الأهمية "إخراج إسلام شامل وهو العمل الأول له، وفيلم "المغفلة" إخراج مينا مدحت، وفيلم "بلاستيك" إخراج محمود صلاح وفيلم "باركوديا" إخراج ماجى أنور وهو العمل الأول لها، والفيلمان التسجيليان "ماريونيت" إخراج شيماء طافش وهو العمل الأول لها، وفيلم " متر فى متر".



كما يعرض فى محافظ الاسكندرية بمركز الحرية للإبداع ومحافظة المنيا بجامعة المنيا حفل الواحدة ظهراً الفيلم الروائى الطويل " يوم للستات" للمخرجة كاملة أبوذكرى بطولة الهام شاهين ، نيللى كريم ، فاروق الفيشاوى ، محمود حميدة ، ناهد السباعى ، هالة صدقى . وفى حفلة الرابعة والنصف عصراًيعرض خمسة افلام روائية قصيرة فيلم " بكرة الساعة 3" اخراج محمد السعدنى ، وفيلم " جميلة " اخراج يوسف نعمان وهو العمل الاول له .وفيلم" طوب أحمر " اخراج خالد هشام ، وفيلم" هي شكة " أخراج أمير سعيد ،وفيلم " اتصال" اخراج حسن مصطفى ، والفيلم التسجيلى "أمى" إخراج مهند دياب.



أما حلفة السابعة مساءً يعرض الفيلم الروائى الطويل" حملة فريزر " اخراج سامح عبد العزيز وبطولة هشام ماجد وشيكو لطفى لبيب بيومى فؤاد ورجاء الجداوى.



كما يعرض بالتزامن ايضا بقصر ثقافة الأقصر وقصر ثقافة المنيا فى حفل الواحدة ظهراً الفيلم الروائى الطويل " صابر جوجل " للمخرج محمد حمدى وبطولة محمد رجب، سارة سلامة، إيهاب فهمى، لطفى لبيب، راندا البحيرى، هادى الجيار.



وفى حفل الرابعة والنصف عصراً يعرض ثلاثة افلام روائية قصيرة فيلم " أم نبيل " للمخرجة مريم فؤاد، وفيلم " الموءودة " للمخرج محمد حسن، وفيلم " السيستم اية " للمخرج عمرو البهيدى، والفيلم التسجيلى "مدى الحياة" للمخرج مازن شحاتة، وفى حفل الساعة السابعة مساء ً فيلم "نوارة" للمخرجة هالة خليل وبطولة منة شلبى ، أمير صلاح الدين، محمود حميدة، رجاء حسين، شرين رضا.



كما يعقب بعد الأفلام ندوة لكل فيلم بحضور أبطال الأعمال مع العديد مع النقاد وصناع السينما.