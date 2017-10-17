تحيا مصر.. تؤسس شركة لتسويق منتجات المصانع المتعثرة

حركة تحيا مصر

عشماوي: دراسة ملف 22 شركة وضع الترويج يمثل 90‎%‎ من أسباب توفقها



المدير التنفيذي9.5 مليار حجم التبرعات ..والطبقة المتوسطة الأكثر دعما



مدحت إسماعيل:



تستهدف شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية التابعة لصندوق تحيا مصر، إنشاء شركة تسويقية جديدة برأسمال 200 مليون جنيه، خلال الفترة المقبة مشاركة عدد من الحهات الحكومية، وجمعيات المستثمرين والمصنعين.



قال محمد عشماوي، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر: إن الشركة المقرر تأسيسها ستتولى تسويق منتجات الشركات والمصانع المتوقفة، سواء كانت تلك المصانع حكومية أو قطاع خاص، مضيفا أنه على رأس المصانع الحكومية سلسلة عمر أفندي.



وأضاف في تصريحات صحفية على افتتاح مجمع الدفاع الاجتماعي لرعاية الأطفال بالإسكندرية أن شركة "رأس مال المخاطر" التابعة لتحيا مصر القابضة، والتي أسست بمشاركة من شركة أيادي، وبنك الاستثمار القومي ومركز تحديث الصناعة تلقت خلال الفترة الماضية التفاصيل لمشاكل والعقوبات التي أوقفت 22 شركة ومصنع قطاع خاص، وجارٍ العمل حاليا دراسة ملفات تلك الشركات.



وتابع عشماوي: الدراسة المبدئية لـ 22 شركة أشارت إلى أن أسباب توفقها تتمثل بنسبة 9 % في التسويق، مضيفا ضعف التسويق نتح عنه تراكم في المنتجات تبعه التأخر في سداد الفروض، ومن ثم زيادة في الدين وتراكم في المشاكل، إلى أن توقفت بشكل كامل.



وأشار إلى أن المشاكل الأخرى ستتولي شركة "رأس مال المخاطر"، حلها سواء كانت ديون مع البنوك، أو ضعف تكنولوجيا أو مشكلة عمالة.



وبحسب بيانات مركز تحديث الصناعة فإن عدد المصانع المتعثرة بلغ 962 مصنعا، وتتوزع حالات التوفق بنسبة 70% توقفت قبل الاضطرابات السياسية التى تشهدها مصر نتيجة لمشكلات فى الإدارة خاصة فترة ما بعد ثورة 25 يناير، و30% منها توقف عقب هذا التاريخ نتيجة الركود الذى أصاب الأسواق، وعدم قدرة تلك المصانع على تحمل الضغوط، خاصة أن معظمها يقع فى نطاق الصناعات الصغيرة والمتوسطة.



وذكر المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر أن حجم التبرعات التى حصل عليها الصندوق منذ تأسيسه حتى الآن بلغت 9.5 مليار جنيه، لافتا إلى أن الطبقة المتوسطة أكثر الفئات تبرعا للصندوق".



في سياق متصل أوضح "عشماوي" أن شركة مصر للأنظمة التعليمة التابعة للشركة القابضة انتهت من إنشاء 5 مدراس دولية في مناطق مختلفة في الجمهورية.



وخلال أيام سيتم تسليمها للجهات المعنية بمنح الشهادات الدولية منها شهادات النيل التعليمية.



في سياق متصل، قالت غادة والي وزيرة التضامن إن صندوق تحيا مصر مقرر أن يوفر اعتمادات مالية بقية 114 مليونا على دفعات لتطوير موسسات رعاية أطفال بلا مأوى، منها 50 مليونا تم توفيرها خلال الفترة الماضية كشريحة أولى من جملة الدعم المستهدف توفيره.



وألفت خلال كلمتها في افتتاح مجمع الدفاع الاجتماعي أنه تم زيادة السعة الاستيعابية للمجمع بعد التطوير لتصبح 150 فردا، وتصل في حالة الطوارئ إلى 200 فرد بعد أن كانت تسع 100 فرد قبل التطوير.



ويعمل بالمجمع 32 موظفا ومقدمي الرعاية، ويشغله حاليا عدد 76 طفلا.



وأوضحت والي أنه تم الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية واستلام كافة التجهيزات المطلوبة، فيما تم تقسيم المجمع، الذي تصل مساحته إلى حوالي 5000 متر بعد التطوير بما يتناسب وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.



يذكر أن مؤسسة الدفاع الاجتماعي بالإسكندرية ثاني مؤسسة تقوم وزارة التضامن بتطويرها بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، بعد افتتاح مؤسسة الحرية بعين شمس في إبريل الماضي بسعة استيعابية 200 طفلا، فيما سيتم خلال الأسابيع المقبلة افتتاح مؤسسة البنين بالشرقية ومؤسسة البنين بالمنيا، ومؤسسة فتيات العجوزة، ودور التربية بالجيزة.



ويستهدف البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى تطوير 6 مؤسسات للرعاية الاجتماعية بمحافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – الشرقية – المنيا).