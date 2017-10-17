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رياضة
الهلال يقصي بيرسبوليس ويبلغ نهائي أبطال آسيا
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 08:42 م
الهلال السعودي يتأهل لدوري أبطال آسيا
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الهلال السعودي يتأهل لدوري أبطال آسيا
- يواجه الفائز من شنغهاي الصيني وأوراوا دينامومدز الياباني
علي المصري
تأهل فريق الهلال السعودي، إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعدما أكد تفوقه على نظيره بيرسبوليس الإيراني، وتعادل معه بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، في إياب الدور نصف النهائي من المسابقة.
وكان الهلال تفوق في مباراة الذهاب، التي أقيمت بالإمارات، بالفوز بأربعة أهداف نظيفة، ليتأهل للمباراة النهائية بنتيجة إجمالية 6_2.
تقدم جودين منشا للفريق الإيراني في الدقيقة 16 من عمر المباراة، وأدرك عمر خربين التعادل في الدقيقة 30 عن طريق ركلة جزاء، ثم تقدم منشا مرة أخرى في الدقيقة 61 بإحراز الهدف الثاني له ولفريقه، قبل أن يدرك خربين التعادل للهلال مرة أخرى في الدقيقة 76.
ويواجه الهلال الفائز من شنغهاي سبيج الصيني وأوراوا ريدز دينامومدز الياباني، علمًا بأن مباراة الذهاب في الصين انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، ويقام ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا في 18 نوفمبر المقبل، وبعدها بأسبوع تقام مباراة الإياب.
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