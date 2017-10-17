إلهامي عجينة: سأجلب للنادي الأهلي 25 مليار جنيه

إلهامي عجينة 445

ياسمين فواز



قال النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، إن لديه مقترحات من برنامجه الذي يترشح به على مقعد الرئاسة في انتخابات النادى الأهلي المزمع عقدها ٣٠ نوفمبر.



وأضاف "من ضمن المقترحات أن الأهلي لأهل مصر، ومن حق المحافظات يكون فيها فرع للفريق، مؤكدا أنه سينشئ فرعا للنادي في كل عواصم المحافظات، وسيكون متوسطه ٢٠ ألف عضو للفرع، واشتراكه عضويته ١٠٠ ألف جنيه، بما يعني مليار جنيه للفرع، في ٢٥ فرعا يساوي ٢٥ مليار جنيه".



وأشار عجينه إلى أنه في حال لم يوفق في الانتخابات فإنه سيقف خلف الشخص الناجح لتنفيذ مشروع الفروع السابق ذكره.



وتابع عجينه :"لو بقى عندي ٢٥ مليار جنية هيبقى وقت اعتزال رونالدو وميسي واللي زيهم من جميع انحاء الاهلي.. انا هجيب ما يوازي ميسي ورونالدو بالفلوس اللي معايا.. الاهلي عظيم على مدار تاريخه"، واستطرد:"لو مش هضيف للمنظومة مكنتش تقدمت".



وعن منافسته مع أحمد الخطيب وعمر طاهر، قال: "أنا بحب الخطيب على المستوى الشخصي وبحترمه جدا، وأخلاقه عالية لكن الخطيب في الإدارة السابقة مع حسن حمدي وكانت إدارة ناجحة ولنا جميعا حق المنافسة"



وأكد أن محمود طاهر راجل محترم جدا، وأدار المنظومة بامتياز في الفترة الماضية، لكن من حق الأهلي أن يكون هناك فكر جديد، وأنا مرشح مستقل.