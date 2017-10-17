EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
بريطانيا تدرب وكلاء النيابة على التحقيق مع مهربي المهاجرين
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 07:32 م
المهاجرين
أخر الأخبار
غرق المهاجرين
المال- خاص
حضرت نائبة السفير البريطاني هيلين وينترتون حفل افتتاح لسلسلة من حلقات العمل التدريبية بالتعاون مع المكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة, والممولة من المملكة المتحدة؛ لتعزيز قدرة وكلاء النائب العام على التحقيق والمحاكمة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وستعمل هذه التدريبات على بناء قدرات سلطات العدالة الجنائية في مصر، من أجل منع حالات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والتحقيق فيها، وملاحقتها قضائيا والفصل فيها على نحو فعال.
وقالت هيلين وينترتون: "في العام الماضي، فَقَدَ ما يقدر بـ 5000 شخص أرواحهم في محاولة عبور البحر الأبيض المتوسطفي قوارب".
وأضافت: "يسرنا أن ندعم عمل الحكومة المصرية من خلال تقديم 75.9 مليون جنيه لتنفيذ مجموعة من مشروعات الهجرة في مصر، بما في ذلك الدورات التدريبية وغيرها من الأنشطة والتي سيساعد ذلك الحكومة المصرية على تنفيذ استراتيجيتها الجديدة لمكافحة التهريب".
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا