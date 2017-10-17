بريطانيا تدرب وكلاء النيابة على التحقيق مع مهربي المهاجرين

المال- خاص

حضرت نائبة السفير البريطاني هيلين وينترتون حفل افتتاح لسلسلة من حلقات العمل التدريبية بالتعاون مع المكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة, والممولة من المملكة المتحدة؛ لتعزيز قدرة وكلاء النائب العام على التحقيق والمحاكمة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.





وستعمل هذه التدريبات على بناء قدرات سلطات العدالة الجنائية في مصر، من أجل منع حالات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والتحقيق فيها، وملاحقتها قضائيا والفصل فيها على نحو فعال.





وقالت هيلين وينترتون: "في العام الماضي، فَقَدَ ما يقدر بـ 5000 شخص أرواحهم في محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط​في قوارب".





وأضافت: "يسرنا أن ندعم عمل الحكومة المصرية من خلال تقديم 75.9 مليون جنيه لتنفيذ مجموعة من مشروعات الهجرة في مصر، بما في ذلك الدورات التدريبية وغيرها من الأنشطة والتي سيساعد ذلك الحكومة المصرية على تنفيذ استراتيجيتها الجديدة لمكافحة التهريب".