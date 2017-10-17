حسام عاشور يغيب عن موقعة النجم الساحلي

حسام عاشور

علي المصري



قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حسام عاشور قائد ولاعب وسط الفريق، أجرى فحصـًا طبيـًا اليوم، الثلاثاء على قدمه.



وأضاف محمود أن الفحص كشف إصابة حسام عاشور بمزق في العضلة الضامة، وهو ما يجعل اللاعب يغيب عن مباراة الفريق المقبلة أمام النجم الساحلي التونسي، التي ستقام يوم الأحد المقبل، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا.



وكان حسام عاشور قد تعرض للإصابة بالمزق خلال مباراة الرجاء، أمس الاثنين، خلال المباراة التي فاز بها الأهلي، بأربعة أهداف مقابل هدف، والمؤجلة من الأسبوع الثالث للدوري المصري الممتاز، والذي منعه من استكمال اللقاء، وخرج في منتصف الشوط الأول للقاء.