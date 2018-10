أجندة الأحداث السياسية الأربعاء 18 أكتوبر

الأجندة السياسية

سلوى عثمان



وزراء وحكومة

يترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة لبحث عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والأمنية، ويناقش الاجتماع عددا من تقارير الوزراء المختلفة، وعددا من مشروعات القوانين المنتظر إرسالها لقسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة تمهيدا لعرضها على مجلس النواب، ومن المقرر أن تناقش الحكومة اللائحة الطلابية للجامعات في ضوء مطالبة الجامعات لوزارة التعليم العالي بسرعة الانتهاء منها لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية.



تعقد اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي، المعنية بمتابعة إعداد الدراسات الخاصة بالآثار المحتملة لسد النهضة علي دولتي المصب "مصر والسودان"، غدًا الأربعاء، اجتماعًا وزاريًا، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، وتوجه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري إلي إثيوبيا، أمس الاثنين، للمشاركة في الاجتماع على رأس وفد فني في الزيارة التي ينظمها الجانب الإثيوبي لوزراء الموارد المائية والري بالدول الثلاث لموقع السد لمتابعة الأعمال الإنشائية، والتحقق من التفاصيل الفنية الجاري متابعتها في إطار أعمال اللجنة الثلاثية الفنية، في ضوء حرص مصر على الانتهاء بأسرع وقت ممكن من الدراسات الفنية للأخذ بنتائجها عند بدء عملية ملء وتشغيل السد وفقًا لاتفاق إعلان المبادئ.



أحزاب وحركات ونقابات

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعه الأسبوعي، غدًا الأربعاء، برئاسة مكرم محمد أحمد لمناقشة عددٍ من الملفات المهمة، وأبرزها استعراض المسودة النهائية لمشروع قانون حرية تداول المعلومات، وإعلانه للرأي العام حال الموافقة عليه تمهيدًا لتقديمه إلى الجهات المختصة لإقراره ، كما يستكمل المجلس مناقشة توصيات لجنة الشكاوى برئاسة جمال شوقي، بخصوص ما تلقته اللجنة من شكاوى خلال الشهر الماضي، ويبلغ عددها نحو 24 شكوى، فضلاً عن رسائل وشكاوى المواطنين عبر تطبيق "واتس اب" الذي خصصه المجلس لتلقي آراء وشكاوى الجمهور .



يعقد عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، مؤتمرا صحفياً غدا الأربعاء، للإعلان عن بدء تنفيذ مبادرة "ذكريات النصر" والتى تطلقها اللجنة الثقافية بالنقابة، وبالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة ، تأتى هذه المبادرة في إطار الاحتفالات بالذكرى 44 لنصر أكتوبر، وتهدف لتوثيق الذكريات الإنسانية لجنود وضباط القوات المسلحة خلال تواجدهم على الجبهة في حرب أكتوبر .



ينظم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، احتفالية كبرى بعنوان "المرأة صانعة السلام"، غدا الأربعاء ، بالتعاون مع جمعية محبى مصر السلام ودار الأوبرا المصرية، وبحضور السفيرة مشيرة خطاب ضيفة شرف المؤتمر، وعدد من الوزراء والوزيرات على رأسهم الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى جانب هانى عزيز – أمين عام جمعية محبى مصر السلام ، وتأتى هذه الاحتفالية فى إطار مبادرة " المرأة صانعة السلام..معا ضد التطرف والإرهاب" التى أطلقها المجلس دعما للجهود التى تبذلها الدولة لتوفير الأمن والأمان لجميع المواطنين.



وكان المجلس من خلال فروعه ومنتدى الجمعيات الأهلية بالمجلس عقد مؤتمرات وطنية بكل المحافظات استهدفت دعم دور المرأة فى محاربه التطرف والقضاء على الإرهاب، وسوف تتضمن الاحتفالية إعلان نتائج الجهود التى تمت فى إطار مبادرة المجلس.





جامعات

تنظم جامعة القاهرة غدًا الأربعاء، احتفالية بمناسبة ذكري انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وبمشاركة طلاب الجامعات المصرية ، وتقام الاحتفالية في الساعة 12 ظهرًا بقاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة في إطار مبادرة طلاب من أجل مصر، ويتخللها فيلم تسجيلي عن حرب أكتوبر المجيدة، ثم لقاء حول بطولات حرب أكتوبر المجيدة مع اللواء أركان حرب ناجي شهود .



تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة المائدة المستديرة للإعلاميين بعنوان "الجامعة الأمريكية بالقاهرة: الأولويات لعام 2018 والرؤية المستقبلية للمئوية القادمة" غدا الاربعاء ، ويتحدث في النقاش فرانسيس ريتشياردوني، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ الدكتور أشرف حاتم، مستشار الجامعة؛ والدكتور إيهاب عبد الرحمن، الرئيس الأكاديمي للجامعة ، يتناول نقاش المائدة المستديرة خطط وبرامج الجامعة للعام الأكاديمي الجديد، وكذلك الإعداد للمئوية الجديدة للجامعة.



تقيم جامعة الفيوم، غدا ، احتفالية بانتصارات أكتوبر المجيدة، تحت رعاية الدكتور خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم، وذلك في الواحدة ظهرا ، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة ، يحضر الاحتفالية ، عدد من القيادات الجامعية على مستوى الجمهورية، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.





أخرى

يبدأ صالون الأوبرا الثقافي فعاليات موسمه الجديد 2017 – 2018 بلقاء مع العالم والمفكر المصري الكبير الدكتور وسيم السيسي يقام تحت عنوان "المؤامرة" في السابعة مساء الأربعاء 18 أكتوبر على المسرح الصغير ويديره الفنان أمين الصيرفي، حيث يتناول الخطط والمؤامرات التي تحاك ضد مصر ومحاولات تفتيت الشرق الأوسط وإعادة ترسيمه والإجراءات المتخذة لإفساد تلك المخططات ، الدكتور وسيم السيسي عالم ومفكر مصري مرموق عرف عنه حبه للتاريخ المصري القديم، أستاذ المسالك البولية بالمستشفيات والمعاهد التعليمية، زميل كليات الجراحين الملكية في إنجلترا، له أبحاث عديدة في علم المسالك البولية وبراءة اختراع لجهاز خاص بالمسالك، تم اختياره في موسوعة who is who العالمية لإنجازاته العلمية والفكرية.



تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدا الأربعاء، الاحتفال السنوى بـ"يوم الوثيقة العربية" تحت رعاية وبحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبحضور وزير الثقافة حلمى النمنم، وإيهاب بسيسو وزير الثقافة الفلسطيني ، واتساقا مع مرور 100 عام على وعد بلفور المشئوم و50 عاما على احتلال اسرائيل للأراضى العربية والفلسطينية، فقد تم اختيار (القضية الفلسطينية: مائة عام على وعد بلفور، خمسون عاما على الإحتلال الإسرائيلي) عنوانا للاحتفال بيوم الوثيقة لهذا العام للتأكيد على القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية، وتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية من استيطان وتهويد والاستيلاء على الأرض، وينظم الاحتفال قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية بالتنسيق مع الفرع الإقليمى العربى للمجلس الدولى للأرشيف (عربيكا )، ويشارك فى الاحتفال لفيف من الشخصيات العربية العامة والرسمية، والمندوبون الدائمون للدول العربية والسفراء الأجانب، وأعضاء الفرع الإقليمى العربى لمجلس الأرشيف الدولي، ورؤساء دور الأرشيف العربية الوطنية، ونخبة من الوثائقيين العرب، والمنظمات الإقليمية العاملة فى المجال الوثائقي.