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بنـــوك
النقابة العامة للبنوك تنعي شهيد البنك الأهلي
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 06:13 م
البنك الأهلى المصرى
أخر الأخبار
البنك الأهلى المصرى
إيمان عوف
أدان النائب جمال عقبي رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الحادث الإرهابي بشمال سيناء.
واستنكر مجلس إدارة النقابة العامة وأعضاء اللجنة النقابية بالبنك الأهلي هذا الحادث الذي راح ضحيته الشهيد سعد أحمد مليح من العاملين بفرع البنك برفح وقدمت النقابة التعازي لأسرة الشهيد.
وكانت اشتباكات قد وقعت فجر أمس الاثنين بين مسلحين وقوات الجيش والشرطة داخل مدينة العريش، وقامت الجماعات الإرهابية بقتل وإصابة العديد والاستيلاء على أموال بالبنك الأهلي بمدينة العريش.
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