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سيـــاســة

إحالة قاتل القس سمعان للجنايات

القس سمعان
القس سمعان
القس سمعان

نجوى عبد العزيز

أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، اليوم الثلاثاء، بإحالة (أحمد. س) المتهم بقتل القس سمعان شحاته كاهن كنيسة الفشن ببني سويف، إلى محكمة الجنايات.

كما قرر النائب العام، في بيان له منذ قليل، استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.


كانت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إسلام الجوهري، أمرت بحبس المتهم بقتل القمص سمعان شحاته، بضربه بساطور في منطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.

وكشفت مناظرة النيابة أن المتهم سدد للمجني عليه 6 طعنات بـ«ساطور» في الرأس والبطن والظهر، ما سببت له كسر بالجمجمة وكشق طولي بالرأس ونزيف حاد، ما أودى بحياته.

ونعت الكنيسة الأرثوذكسية وعدد من الأحزاب القس سمعان، مطالبة باتخاذ أشد عقوبة تجاه الجاني. 

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