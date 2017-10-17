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بروتوكول شراكة بين بيرسون البريطاني وجامعة الإسكندرية
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 05:41 م
كلية الطب
أخر الأخبار
كلية الطب
يستهدف إعداد 300 طبيب مصري في مختلف التخصصات في المرحلة التجريبية
شهد اليوم الثلاثاء استضافة القنصل العام البريطاني بالاسكندرية السيدة ويندي فريمان، مراسم توقيع بروتوكول الشراكة بين الريادة العلمية المتمثلة في جامعة الاسكندرية وببيرسون المملكة المتحدة لإدارة واعتماد جودة وكفاءة إعداد الكوادر لسوق العمل الدولي، وبيت الخبرة المصري لاعداد االكوادر التنافسية متمثلاً في الأكاديمية الدولية للبحوث والدراسات المتقدمة
وتلى مراسم التوقيع إطلاق البرنامج الدولي للتدريب ورفع كفاءة طلبة كلية الطب بجامعة الاسكندرية، بحضور السيد الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية والاستاذ أحمد إسماعيل مدير بيرسون مصر، والأستاذ كريم الصفتي المدير الإقليمي للأكاديمية الدولية للبحوث والدراسات المتقدمة وكان من بين الحضور لفيف من أعضاء مجلس جامعة الإسكندرية، وممثلين عن اتحاد الطلاب، الملحقين الثقافيين لللبعثات الدبلوماسية لدول افريقيا و الشرق الأوسط وأعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.
و قالت القنصل العام البريطاني بالاسكندرية السيدة ويندي فريمان: "يشرفني أن أستضيف حفل اليوم وإطلاق الشراكة بين جامعة الاسكندرية المرموقة وصرح تعليمي بريطاني، بيرسون".
وأضافت "البرنامج الذي نشهد اطلاقه اليوم يستهدف إعداد 300 طبيب مصري في مختلف التخصصات كمرحلة تجريبية في إطار تدريب دولي".
وقال رئيس جامعة الإسكندرية الأستاذ الدكتور عصام الكردي: "يعد التعليم العملة الصعبة في مجال التنمية المستدامة لتحسين مستقبل دولنا، حيث أن التعليم بمقاييس دولية أصبح من الضروريات وليس مجرد أحد سبل النجاح والفرص".
وأضاف "يشرفني أن أوقع اتفاقية التعاون بين جامعة الاسكندرية الصرح ذي ال75 عاما من الريادة والأكاديمية الدولية للبحوث والدراسات المتقدمة وبيرسون المملكة المتحدة لتوفير مؤهلات معتمدة دولياً لأطباء سكندريين، وأنا على قناعة تامة بأن البرنامج التعليم الدولي الذي نشهد إطلاقه سيكون له أثرا إيجابيا على آلاف من طلبة كلية الطب في حياتهم المهنية."
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