تجديد حبس 32 نوبيا

حبس

إيمان عوف



قررت محكمة جنح أسوان استمرار حبس 32 نوبيا المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "معتقلي الدفوف" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامات بينها التظاهر، والتحريض عليه، وحيازة منشورات.



وكانت قوات الأمن ألقت القبض على 29 من أهالي النوبة في اليوم الثالث لعيد الأضحى الماضي، وذلك أثناء تنظيم مسيرة تطالب بحقوق النوبيين، ثم أوقفت ثلاثة اخرين من محيط محكمة أسوان أثناء نظر النيابة قرار تجديد حبس ذويهم.



وخرجت دعوات برلمانية وسياسية الفترة الأخيرة تطالب بالنظر في مطالب النوبيين والإفراج عن المقبوض عليهم.

