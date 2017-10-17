إعادة بناء الاقتصاد أهم موضوعات التوك شو الليلة

التوك شو

رحاب صبحي



تناقش برامج توك شو في الفضائيات المصرية الخاصة عدد من القضايا أبزرها إعادة بناء الهيكل الاقتصادي بمصر.



شيرين رضا فى "هنا العاصمة" على سى بى سى



يستضيف برنامج "هنا العاصمة" على قناة سى بى سى فى التاسعة مساءً، الفنانة شيرين رضا للحديث عن دورها فى فيلم "فوتوكوبى".



كما تتحدث عن أخر أعمالها الفنية وكليب 3 دقات الذى شاركت فيه مؤخراً و المتواجد على مواقع التواصل الاجتماعى وحقق نسب مشاهدة كبيرة.



البرنامج تقديم لميس الحديدى.





الباز يفتح ملف تجديد الخطاب الديني فى "90 دقيقة" على المحور



يناقش الكاتب الصحفى والإعلامى الدكتور محمد الباز، قضية تجديد الخطاب الدينى فى برنامج 90 دقيقة على شاشة قناة المحور فى الثامنة مساءً.



ويتسائل الباز كيف نصل إلى لغة هادفة تؤدى إلى تطور حقيقى فى المفاهيم دون التأثير على الأصول والثوابت.



ويأتى طرح قضية تجديد الخطاب الدينى بالتزامن مع المؤتمر العالمى لدار الافتاء عن دور الفتوى في استقرار المجتمعات للتصدى للفتاوى الشاذة.



كما يناقش الباز عدد من القضايا والأحداث الجارية عن مكافحة الإرهاب فى سيناء والنشاط الحكومى لمجلس الوزراء إضافة الى تقارير تليفزيونية من محافظات الجمهورية.



اللواء محمود خلف ضيف إبراهيم حجازى على الأولى



يحل اللواء الدكتور محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية ومحافظ الأقصر السابق وقائد الحرس الجمهورى الأسبق، ضيفا على الإعلامى إبراهيم حجازى في برنامجه "فى دائرة الضوء" فى السابعة مساء على شاشة الأولى، فى حوار مهم حول الأوضاع في سيناء ، ويقظة قواتنا المسلحة في التصدي للعمليات الإرهابية.



إعادة بناء هيكل الاقتصاد المصرى ومواجهة ارتفاع الأسعار فى مساء dmc



يواصل الاعلامى أسامة كمال على قناة dmc فى العاشرة مساء فى برنامجه مساء dmc مبادرته بمشاركة أبناء الشهداء في تقديم الحلقة، وتشارك جميلة ابنة الشهيد المقدم محمد السحيلي، في تقديم الفقرة الإخبارية مع المذيع من الاستوديو.



ويلتقي كمال، في الفقرة الثانية، مع الخبير الاقتصادي الدكتور شريف دلاور، ليكشف كيف يمكن إعادة بناء هيكل الاقتصاد المصري؟ ومن يعوقون التنمية في مصر؟ وكيف يجب أن نتعامل مع آلام الإصلاح الاقتصادي؟ وما هي الحلول العملية لمواجهة ارتفاع الأسعار.



زواج القاصرات فى "مجلس الفقه "على القضائية المصرية



يستضيف برنامج "مجلس الفقه" الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن على الفضائية المصرية فى الثامنة مساءً.



ويستكمل الهلالى حديثه عن التضخم السكانى وزواج القاصرات وحقوق الابناء تجاه الوالدين، البرنامج تقديم عاصم بكرى، ويرأس تحريره عبد الناصر البنا .

