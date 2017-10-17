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بورصة وشركات
النعيم توصي بشراء سهم القابضة الكويتية
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 05:09 م
النعيم القابضة
أخر الأخبار
النعيم القابضة
خاص
أوصت بحوث شركة "النعيم"، بشراء سهم القابضة الكويتية، وحددت السعر السوقي للسهم عند 0.79 دوﻻر، على أن يستهدف سعر 0.88 دوﻻر، مع احتمال ارتفاع السهم إلي 11.4% .
ولفتت "النعيم" في مذكرتها البحثية، أن التطورات اﻷخيرة التى تُجريها "القابضة الكويتية" والخاصة بتخارجها مؤخرًا من من عملتين أصول كبيرة، تُبشر بنظرة ايجابية على اﻷداء المستقبلي للشركة، وهو ما يعزز النظرة بتبني الشركة استراتيجية حكيمة في إدارة أصولها .
وأضافت، أنه كنتيجة مباشرة لعمليتي التخارج المذكورتين، من المفترض أن تحقق الشركة إجمالي أرباح رأسمالية مجمعة من الصفقتين تبلغ قيمتها 48 مليون دولار، بما يترجم إلى عائد 6٪ بناءً على الرسملة السوقية الحالية.
وتابعت : بالرغم من الوتيرة السريعة لضخ المبالغ النقدية، لا تزال الشركة تتعهد بتقديم توزيعات أرباح، نظرًا لامتلاكها رصيدًا نقديًا كافيًا.
ورجحت "النعيم" أن يسجل النصف الثاني من 2017 أداءً أقوى على المستوى التتابعي مقارنة بالنصف الأول من 2017، مدفوعًا بقطاع الأسمدة الرئيسية (الذي يسهم بنحو 55-60٪ من الإيرادات) وذلك على أثر ارتفاع الأسعار العالمية لليوريا (والتي تبلغ حاليًا 295 دولار/طن، مقارنة بمتوسط 232 دولار/طن في النصف الثاني من 2017)
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