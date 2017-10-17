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سيــارات
نقص التوريدات يمد قوائم انتظار نيسان صني إلى 4 أسابيع
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 03:25 م
السيارة نيسان نيو صنى
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السيارة نيسان نيو صنى
أحمد شوقي
أدى نقص التوريدات لشبكة الموزعين، إلى امتداد قوائم انتظار السيارة نيسان صني، لدى شبكة الموزعين إلى 4 أسابيع، يتم بعدها التسليم للعملاء الحاجزين وفق ترتيبهم.
وأوضح أحد موزعي نيسان، أن أسعار السيارة تبدأ بـ 205 ألف جنيه للفئة الأولى، و216 ألف للفئة الثانية و226 ألف جنيه للفئة الأعلى من "صني"
وأضاف أن نيسان قاشقاي غير متوفرة بالسوق حاليا.
وتوقع ضخ كميات منها لدى معارض الموزعين في غضون شهر أو شهرين بعد وصول دفعات جديدة من الشكل الجديد من السيارة التي تم تدشينها على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017.
وتبدأ أسعار قاشقاي من 405 ألف جنيه للفئة الأولى و425 ألف للفئة الأعلى منها، تم فتح باب الحجز لدى الوكيل على الشكل الجديد من السيارة بسعر 430 ألف للفئة الأولى و450 ألف للفئة الأعلى.
وأوضح الموزع أن كافة سيارات نيسان تشهد نقصًا في المعروض باستثناء نيسان سنترا المتوفرة بالمعارض حاليًا حيث يتم تسليمها فورًا؛ بعد إنهاء إجراءات التعاقد مع العميل بسعر يبدأ من 275 ألف للفئة الأولى ويصل إلى 315 ألف للفئة الـ"هاي لاين".
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