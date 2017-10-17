الشمس بيراميدز: مجلس الإدارة القادم لن يناقش زيادة رأس المال

البورصة المصرية

رجب عزالدين:



قالت شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية إن زيادة رأس المال لن تتم مناقشتها فى اجتماع مجلس الإدارة المزمع 19 اكتوبر الجارى.



جاء ذلك فى بيان مختصر للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما نشر حول دراسة الشركة زيادة رأس المال.



وأوقفت البورصة التعامل على السهم بمنتصف الجلسة ثم أعادت التعامل عليه قبل الإغلاق بقليل فور إرسال البيان .



وقالت الشركة فى وقت لاحق، إن مجلس الإدارة سيناقش في 19 أكتوبر الجاري، مقترحين بشأن تجزئة القيمة الاسمية للسهم، بهدف توفيق أوضاع الشركة بالبورصة.



ويتضمن المقترح الأول يتضمن تجزئة السهم من 10 دولارات إلى دولار واحد فقط، والثاني تجزئته من 10 دولارات إلى 5 دولارات.



ويبلغ رأسمال الشركة 47 مليون جنيه موزعا على 4.7 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم الواحد.