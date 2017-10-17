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سيــارات
مرسيدس تستدعى مليون سيارة لعيوب الوسائد الهوائية
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 02:54 م
تنطلق سيارة مرسيدس AMG GT-RSR بقوة 612 حصان
أخر الأخبار
تنطلق سيارة مرسيدس AMG GT-RSR بقوة 612 حصان
خالد بدر الدين:
أعلنت شركة مرسيدس الألمانية للسيارات الفاخرة، اليوم الثلاثاء، أنها ستستدعى أكثر من مليون سيارة ركوب ورياضية متعددة الأغراض من موديلات A, B, C, E-class وأيضا CLA, GLA, GLC من إنتاج 2012 حتى 2018 بسبب عيوب فى الوسائد الهوائية.
وذكرت وكالة رويترز، أن عملية استدعاء سيارات مرسيدس بسبب عيوب فى الوسائد الهوائية التى توردها شركة "تاكاتا" اليابانية لشركات السيارات العالمية، تشمل 495 ألف وحدة من السوق الأمريكية، و 400 ألف من بريطانيا و 76 ألفا من كندا و أقل من 100 ألف من ألمانيا وعدة آلاف من دول أخرى لم تحددها الشركة.
وأكدت المتحدثة الرسمية لشركة "مرسيدس" فى الولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك عددا لا يزيد عن أصابع اليدين من أصحاب السيارات الذين تعرضوا لإصابات فى الوجه منها خدوش وجروح لانتفاخ الوسائد الهوائية، واصطدامها بوجوههم بدون سبب أثناء القيادة ولكن لم تحدث أى وفيات.
وكانت الهيئة العامة الصينية لمراقبة الجودة "AQSIQ" أعلنت أن هناك أكثر من 20 مليون سيارة في الصين، تعانى من عيوب فى الوسائد الهوائية التى توردها شركة "تاكاتا" اليابانية وتسببت فى مصرع 16 حالة وفاة على الأقل، وأكثر من 180 إصابة في أنحاء العالم لأنها معرضة للانفجار بقوة شديدة ، ما يؤدي إلى تطاير شظايا منها داخل السيارات تصيب ركابها.
وبدأ استدعاء السيارات التى تعانى من عيوب فى الوسائد الهوائية بالصين هذا الأسبوع، وسيشمل المصنعة فى المدن الصينية والمستوردة المنتجة في الفترة بين 2006 و2012 من بينها الفئة "SLK " والفئة A بعد أن تسببت هذه العيوب في أكبر عملية استدعاء في تاريخ قطاع السيارات، وأدى لإشهار الشركة اليابانية المصنعة للوسائد الهوائية إفلاسها.
وتشير التقديرات الصينية الرسمية من هيئة "AQSIQ" إلى أن شركة مرسيدس-بنز، التابعة للسيارات الفاخرة التابعة لمجموعة دايملر الألمانية لصناعة السيارات ومشاريعها المشتركة في البلاد ستسدعى 351 ألفا و218 سيارة، بسبب مشكلات محتملة في وحدات نفخ الوسائد الهوائية التى توردها شركة "تاكاتا" اليابانية.
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