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سيـــاســة
السيسي يجتمع بمميش لبحث التطورات الخاصة بمنطقة السويس
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 02:51 م
عبد الفتاح السيسي
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عبد الفتاح السيسي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الفريق مهاب مميش استعرض التطورات الخاصة بتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث قدم تقريراً حول قيام الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة وشركة موانئ دبي العالمية بتوقيع عقد شراكة لتطوير وتنمية منطقة العين السخنة، موضحاً أن الشراكة بين الجانبين تنص على تنمية مساحة 95 كيلومتر مربع بمنطقة العين السخنة، لتشمل منطقة صناعية بمساحة تقريبية 75 كيلومتر مربع، ومنطقة سكنية بمساحة 20 كيلومتر مربع تستوعب ما يقرب من 650 ألف نسمة، بالإضافة إلى تطوير ميناء العين السخنة بمساحة تقريبية 22 كيلو متر مربع، وبحيث يتم ربط هذه المنطقة من خلال السكك الحديدية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، لتسهيل عملية انتقال الأفراد والبضائع، وإتاحة فرص عمل مباشرة تقدر بنحو 500 ألف فرصة عمل داخل المنطقة الاقتصادية.
كما استعرض الفريق مميش أعمال تطوير ميناء غرب بورسعيد، مشيراً إلى أنه جاري حالياً تعزيز التعاون بين الميناء وشركة موانئ دبي العالمية لتنفيذ أعمال تطوير الميناء وتشغيل خطوط ملاحية جديدة فيه، فضلاً عن التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع بعض الشركات الألمانية في مجالات الصناعات الثقيلة والخفيفة والتصنيع المشترك للسفن، بما يسهم في توفير كافة الخدمات لتلك المنطقة الواعدة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أشاد بالجهود التي تقوم بها هيئة قناة السويس والهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، مُرحباً بتعزيز التعاون مع مجموعة موانئ دبي العالمية، والشركات الألمانية وغيرها من الشركات العالمية.
ووجه الرئيس بمواصلة العمل على تشجيع الاستثمار في منطقة قناة السويس من خلال تبني سياسات تسهم في تذليل الصعوبات أمام المستثمرين، فضلاً عن مواصلة المشروعات المختلفة التي تقوم الهيئة بتنفيذها، ومن بينها مشروعات الاستزراع السمكي بمنطقة القناة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التعاون مع الشركات الألمانية العاملة في مجال سفن الصيد، بما يساعد على توفير مزيد من فرص العمل، وتلبية احتياجات المجتمع المصري.
ووجه الرئيس كذلك بإنشاء شركة لتموين وخدمات السفن يكون مقرها بورسعيد، بالمشاركة بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العامة للبترول وغرفة الملاحة ببورسعيد والقطاع الخاص، كخطوة أولى في مجال تموين السفن في مدن القناة.
وذكر السفير علاء يوسف أن الفريق مهاب مميش استعرض خلال الاجتماع أيضاً سير العمل في هيئة قناة السويس، حيث أوضح أن حركة الملاحة بالقناة سجلت خلال الأيام القليلة الماضية رقماً قياسياً في أعداد وحمولات السفن العابرة، وذلك بعبور 146 سفينة من الاتجاهين، كما بلغت العائدات 459.7 مليون دولار في سبتمبر 2017، مقارنة بـ 416.6 مليون دولار في سبتمبر 2016، بنسبة زيادة 10.4%، مؤكداً أن هذه المؤشرات تعكس الدور المحوري للقناة كمرفق ملاحي عالمي. كما أشار السيد الفريق/ مهاب مميش إلى نجاح عملية تركيب الجزء الغربي للكوبري العائم الذي يصل بين مدينة الإسماعيلية والجزيرة التي تتوسط قناة السويس والقناة الجديدة، ضمن مخطط الهيئة لبناء خمسة كباري عائمة على القناة على غرار كوبري النصر العائم بمحافظة بورسعيد، الذي تم افتتاحه في ديسمبر الماضي.
وفي هذا الصدد وجه الرئيس بمواصلة العمل على التخفيف عن كاهل المواطنين في الانتقال بين شرق القناة وغربها، وخاصة في مدينة السويس، والعمل بالتوازي مع الأنفاق الجاري تنفيذها أسفل قناة السويس في الربط بين سيناء وباقي محافظات مصر لدعم المشروعات التنموية بها.
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