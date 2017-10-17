قرعة الملحق الأوروبى المؤهل للمونديال.. إيطاليا تصطدم بالسويد

قرعة الملحق الأوروبى المؤهل للمونديال

علي المصري:



أسفرت قرعة الملحق الأوروبي المكمل لتصفيات القارة العجوز، والمؤهلة لنهائيات كأس العالم "روسيا 2018"، والتى أقيمت في مقر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بمدينة زيوريخ السويسرية، عن وقوع السويد فى مواجهة إيطاليا، وأيرلندا الشمالية مع سويسرا، وكرواتيا مع اليونان، والدنمارك مع جمهورية أيرلندا.



وقامت مقدمة البرامج التليفزيونية المكسيكية الشهيرة فانيسا هوبينكوثين، والنجم الدولي الإسباني السابق فيرناندو هييرو، بإجراء قرعة الملحق، الذي سيشهد إقامة أربع مباريات بنظام الذهاب والإياب، حيث ستقام مباريات الذهاب بين 9 و11 نوفمبر، قبل إقامة مباريات الإياب بين 12 و14 من الشهر نفسه.



وقال هييرو خلال حفل القرعة: "هذه المنتخبات لديها فرصة ثانية، ستكون المواجهات بمثابة نهائي من 180 دقيقة، كشفت القرعة عن مواجهات مثيرة بين المنتخبات التي تعرف مدى أهمية التأهل إلى روسيا 2018، كل التوفيق للمنتخبات المشاركة في الملحق الأوروبية."



وكانت روسيا قد تأهلت بصفتها البلد المضيف، وأنضم إليها كل من فرنسا والبرتغال وألمانيا وصربيا وبولندا وإنجلترا وإسبانيا وبلجيكا وأيسلندا، حيث حسم 23 منتخباً من أصل 32 مقاعدها حتى الآن في العرس العالمي العام المقبل.



وإلى جانب المقاعد الأوروبية الأربعة المتبقية، سيتم حسم خمسة مقاعد بين 10 و15 نوفمبر المقبل، حيث سيتأهل ثلاثة منتخبات من إفريقيا، إضافة إلى الملحق القاري الذي سيحسم هوية منتخبين للمشاركة في القرعة النهائية لروسيا 2018 والتي ستُقام في 1 ديسمبر المقبل في موسكو، ومقعد عن الملحق القاري بين أستراليا وهندوراس، وملحق قاري آخر بين بيرو ونيوزيلندا.



وسيتم تحديد ثماني مجموعات في القرعة التي سيتم توزيع مستوياتها استناداً إلى نسخة شهر أكتوبر من التصنيف العالمي للفيفا، وقد تم تأكيد المستوى الأول الذي يضم كل من روسيا وألمانيا والبرازيل والبرتغال والأرجنتين وبلجيكا وبولندا وفرنسا.