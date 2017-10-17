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تأميـــن
رويال للتأمين تعتمد زيادة رأس المال لـ100 مليون جنيه.. غدا
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 02:46 م
حسن درويش
أخر الأخبار
حسن درويش
كتبت- مروة عبد النبى:
تعتمد الجمعية العمومية لشركة "رويال" للتأمينات العامة، برئاسة خالد البلطان، فى اجتماعها غدا الأربعاء، قرار مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المدفوع من 80 إلى 100 مليون جنيه.
قال حسن درويش، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن الزيادة المقررة والبالغة 20 مليون جنيه سيتم تمويلها من الأرباح المحققة، لافتا إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على الزيادة بعد تقديم المستندات الرسمية المطلوبة.
وأشار فى تصريحات لـ"المال"، إلى أن الشركة تسعى لزيادة رأس المال لـ200 مليون جنيه على عدة سنوات، بحيث يتم ضخ 10 -20 مليون جنيه سنويا ممولة بالكامل من الأرباح المحققة، بهدف دعم الملاءة المالية لخدمات التوسعات المستقبلية.
وأوضح أن الجمعية العمومية ستعتمد النتائج المالية للشركة عن العام المالى 2016/2017، لافتا إلى أن "رويال" نجحت فى زيادة حصيلة أقساطها المباشرة لتصل إلى 452 مليون جنيه، مقابل 340 مليونا فى العام المالى السابق.
وأضاف أن الشركة تسعى لزيادة معدلات النمو فى حجم الأقساط بنسبة لاتقل عن 14% العام المالى 2017/2018، لتصل إلى نصف مليار جنيه، لافتا إلى أن "رويال" تسعى لتعزيز وجودها فى بعض الفروع التأمينية الضخمة التى ستبدأ الاكتتاب فيها ومنها البترول والطيران، بخلاف فروع التأمين الأخرى.
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