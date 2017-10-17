جولدمان ساكس: 60 دولارًا لبرميل البترول بسبب التوترات الجيوبوليتيكية

سعر برميل النفط

خالد بدر الدين



يتوقع المحللون فى بنك جولدمان ساكس الأمريكى، أن يؤدى تزايد التوترات الجيوبوليتيكية فى منطقة الشرق الأوسط لاسيما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وبين العراق وإقليم كردستان، إلى توقف إنتاج 500 ألف برميل يوميا لمدة ثلاثة شهور أو 250 ألف برميل يوميا لستة شهور، مما يدفع أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت للصعود بواقع 2.50 دولار لترتفع إلى 60.37 دولار للبرميل مع نهاية العام الحالى.



وذكرت وكالة رويترز أنه من المحتمل أن يتعرض إنتاج النفط من إقليم كردستان العراق للخطر بفعل المواجهة مع حكومة العراق كما أن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران تظل تهديدا أكبر وأطول زمنيا للإمدادات العالمية وإن كان هذ سيساعد على تقليص تخمة المعروض واتجاه الأسعار للارتفاع من جديد.



وسيؤدى تفاقم التوترات بين الولايات المتحدة وإيران إلى زيادة المخاطر العالمية لأسواق النفط لتعزز الأسعار في الوقت الذي يهدد فيه تصاعد الصراع في العراق الإمدادات، كما أن تخفيضات الإنتاج التى تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سترفع أسعار الخام أكثر في حين أن كبح زيادة الإنتاج الأمريكي ساعد على ارتفاع الأسعار بشكل كبير هذا الشهر.



وسيطرت القوات العراقية على مدينة كركوك النفطية التي كانت خاضعة لسيطرة الأكراد أمس الاثنين في رد فعل على استفتاء صوت فيه الأكراد على الانفصال كما ذكرت تقارير غير مؤكدة أن القوات الكردية أوقفت إنتاج نحو 350 ألف برميل يوميا من النفط من حقول رئيسية.



ومن ناحية أخرى قال البنك في مذكرة إنه في حالة إيران لا يوجد على الأرجح تأثيرات فورية على تدفقات النفط وتظل هناك ضبابية شديدة تكتنف احتمال إعادة فرض عقوبات أمريكية ثانوية وإذا حدث هذا فإننا نتوقع أن تتعرض عدة مئات الآلاف من البراميل من صادرات النفط الإيراني إلى الخطر فورا.



ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضية التصديق على التزام إيران بالاتفاق النووي تاركا أمام الكونجرس مهلة 60 يوما لأخذ قرار بشأن المزيد من الإجراءات ضد حكومة طهران.