لجنة برلمانية لتوعية الشباب بخطورة الهجرة غير الشرعية

بروتوكول تعاون بين الهجرة واتحاد عمال مصر

ولاء البرى



وقعت اليوم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ‏وعضو مجلس النواب ‏سولاف درويش، بروتوكول تعاون لتشكيل اللجنة التنسيقية ‏للهجرة وشئون المصريين بالخارج التابعة لاتحاد عمال مصر، في حضور كل من ‏دكتور صابر سليمان مساعد وزير الهجرة لشئون التطوير، طاهر أبو زيد، محمود ‏الهواري ممثلين عن ‏اتحاد شباب تحيا مصر.‏



جاء توقيع هذا البروتوكول بعد الزيارة الأخيرة لوزيرة الهجرة لمقر اتحاد عمال مصر، والذي طالبت فى بضرورة تأسيس جروبات عمل، لمشاركة الوزارة فى حملة التوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية، ورصدهم لاحتياجات الشباب والأسر بالمحافظات وتوعيتهم بخطورة هذه القضية وذلك بشكل سريع وفعال.



تضمن البروتوكول تخصيص لجنة برئاسة النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب وعضوية ‏رئيس اتحاد عمال مصر النائب جبالى المراغى، ‏والنائب محمد وهب الله نائب رئيس الاتحاد،‏ للنظر وإبداء الرأى والمشورة فى كل ما يخص أعمال الهجرة وشئون ‏المصريين ‏بالخارج وفق رؤيتها فى المشكلات والمقترحات المطروحة وإعداد ‏التقارير الفنية وكل ما يحال إليها ‏من أعمال أو مهام من اتحاد عمال مصر وإبداء ‏المشورة فى كل التشريعات ومشروعات القوانين والاتفاقيات والقرارات التى تمس ‏مصالح ‏العاملين بالخارج واقتراح التوصيات، وجاء تشكيل هذه اللجنة فى إطار العمل على إيجاد سبل ‏لتقليل نسب الإغتراب الداخلى والهجرة غير الشرعية، وتدعيم الروابط القومية ‏والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بين المصريين بالخارج ‏ووطنهم الأم.



ومن المقرر عقد اجتماع دوري للجنة متابعة سير العمل حول الخطط والأهداف المتفق ‏عليها، بحضور ممثل عن وزارة الهجرة، ومسئولين عن شئون المرأة والطفل ‏بالخارج، والشئون الاقتصادية والاستثمارية للدعم التقنى والمعلوماتى، ‏وآخر لشئون ‏التدريب والمؤتمرات. ‏



وشهد الاجتماع الاتفاق على وضع خطة عمل تستهدف تدريب وتأهيل الشباب ‏لسوق العمل في محافظات مصر المختلفة، وفق استراتيجة وزارة الهجرة لمكافحة ‏الهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في تلك المحافظات، ‏وفق دراسة شاملة لطبيعة البيئة الجغرافية والسكانية لهذه المحافظات، وستشمل هذه ‏الخطة تأهيل الشباب لسوق العمالة وتوفير فرصة عمل لهم، بجانب التوعية بثقافة ‏العمل والحرص على إثبات الذات لكل شاب من خلال ما سيضيفه لنفسه ولمجتمعه.‏



كما سيتم الاستعانة بشباب «اتحاد تحيا مصر» في إطار هذا التعاون للعمل على ‏حصر الشباب في المحافظات المختلفة وتسجيل بياناتهم ومن ثم تقسيمهم إلى فئات، ‏لإعداد الفرص المناسبة لطبيعة كل منهم، وفقا لإحتياجات سوق العمالة، هذا ‏بالإضافة للقيام بعملة التوعية والإرشاد الموسعة لمجموعات الشباب وتعريفهم ‏بأهمية التدريب والتأهيل حتى يصبح الشاب قادرا على الحصول على فرصة عمل ‏مجدية، فضلا عن التوعية بفرص العمل المتاحة في كل محافظة داخل إطار ‏المشروعات القومية التي تعمل عليها الدولة في الوقت الحالي، وغيرها. ‏



وتم الاتفاق على أن تكون محافظتي القليوبية والبحيرة باكورة هذا المشروع، ‏ونقطة انطلاق لكافة محافظات مصر، وسيتم إبرام بروتوكولات تعاون مع جميع ‏المحافظات تتضمن هذا الشأن. ‏