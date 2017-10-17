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سيـــاســة
تجديد حبس 2 من متهمي اتحاد الجرابيع 15 يوما
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 01:52 م
حبس
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حبس
إيمان عوف
قررت محكمة جنوب القاهرة تجديد حبس كل من إيناس ابراهيم مديرة في شركة تنظيم حفلات، وإسلام محفوظ، طالب، في القضية المعروفة إعلاميا باسم معتقلي الفسحة، والموجهة لهم اتهامات ينفونها بتأسيس ما يعرف باسم "اتحاد الجرابيع".
وقررت المحكمة تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كانت قوات الأمن في يونيو الماضي، ألقت القبض على ستة من النشطاء السياسين ووجهت لهم اتهامات بالتحريض على التظاهر، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في التحريض على التظاهر ونشر اخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة " اتحاد الجرابيع"، وحيازة محررات ومطبوعات لنشر أخبار كاذبة، وإثارة الشعب ضد اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة في عام 2016.
وأخلت محكمة سبيل 4 منهم في وقت سابق.
وبمواجهة المتهمين بالتحريات ومحضر الضبط، أنكروا الاتهامات المنسوبة لهم، وقالوا إنهم أصدقاء منذ فترة، وإن سبب تواجدهم بحديقة الأزهر "الفسحة والتنزه"، وحول المضبوطات نفوا صلتهم بها، وأكدوا أنهم لا يعلمون أي شيء عن "اتحاد الجرابيع".
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