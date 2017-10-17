البرلمان يجتمع مع المالية لمناقشة البرامج والأداء الخميس

مجلس البرلمان 2017 2

ياسمين فواز:



أعلنت النائبة سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة ورئيسة لجنة إعداد موازنة البرامج والأداء عقد اللجنة اجتماعا مع وزارة المالية الخميس القادم، للاطلاع علي موازنة ٦ وزارات بنظام البرامج والأداء، عقب إرسالها من المالية إلي البرلمان بشكل رسمي، تمهيدا لمراجعة التقارير الربع السنوية للوزارات الستة، وهي التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتضامن الاجتماعي والاتصالات والنقل.



وتقوم تلك الموازنة على الاهتمام والتركيز على الإنجازات التى تتم، إذ إنها تُعتمد لتحقيق أهداف معينة وليس لمجرد شراء سلع وخدمات، ومن ثم فموازنة البرامج والأداء تهتم بطبيعة أنشطة وأعمال الأجهزة الحكومية أكثر من اهتمامها بموضوع الأنفاق.



وتلقى الضوء على العمل الذى تم أو الخدمة التى أُنجزت للتأكد من أن النتائج التى تحققت توازى ما كان مخططا له، وهل تكاليف الخدمة أو العمل مناسبة أو مرتفعة، مما يؤدى إلى رفع مستوى الأداء وترشيد الإنفاق والحيلولة دون الإسراف وتقييم النتائج من خلال مقارنتها بالخطط.



وأشارت سيلفيا في تصريحاتها لـ"المال" إلى أن الوزارات الستة انتهت فعليا من تطبيق النظام الجديد علي كافة هيئاتها، حيث اعتمدت التعليم العالي كافة الجامعات، إضافة إلى التعليم بمديرياته، والنقل بهيئاته المختلفة وغيرها.



وأوضحت أن اللجنة بصدد الانتقال من مرحلة تطبيق النظام الجديد على موازنة الوزارات إلى مرحلة أخرى وهي مراجعة تقارير أداء الربع سنوي بالتعاون مع وزارة التخطيط، لافتة إلى أن منشور المالية القادم سيتضمن 7 وزارات جديدة منها التموين والصناعة والتنمية المحلية والبيئة والمالية والتخطيط ستعمل على تطبيق موازنة البرامج والأداء خلال العام المالى المقبل 2018/2019 .