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بنـــوك
جهاز المشروعات: نقدم خدمات لـ430 جمعية متناهية الصغر
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 01:21 م
نيفين جامع الصندوق الاجتماعى
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نيفين جامع الصندوق الاجتماعى
أحمد الدسوقى
قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إن الجهاز يقدم خدمات تمويلية لنحو ٤٣٠ جمعية تعمل فى المتناهى الصغر بالسوق المحلية.
وأشارت، خلال كلمتها بحفل توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، إلى أن الجهاز يتعامل مع ٥ بنوك بالسوق فى التمويل متناهى الصغر، أبرزها الأهلى والقاهرة بالإضافة إلى شركتى ريفى وتساهيل.
ولفتت إلى أن حجم التمويلات للقطاع شهد ارتفاعا بلغ ٥٣% خلال الـ٨ شهور الأولى من العام الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
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