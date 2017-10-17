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رياضة
تراجع أندية البوندزليجا أوروبيا يثير قلق ألمانيا
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 01:11 م
تراجع أندية البوندزليجا أوروبيا يثير قلق ألمانيا
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تراجع أندية البوندزليجا أوروبيا يثير قلق ألمانيا
وكالات
هناك أمر مقلق للكرة الألمانية، إذا ما نظرنا إلى ترتيب أنديتها أوروبياً، فبايرن ميونيخ يحتل المركز الثالث في مجموعته في دوري الأبطال، وبوروسيا دورتموند ولايبزيج المركز الأخير في مجموعتيهما، وهو أمر نادر، والمقلق في الأمر أن الدول الأربع الأولى في التصنيف، سيكون لها أربعة ممثلين يتأهلون مباشرة، خلافاً لما عليه النظام الآن، حيث يتأهل أول ثلاثة مباشرة، ويخوض الرابع الملحق.
وتحتل ألمانيا المركز الرابع حالياً برصيد 63998 نقطة، بفارق مريح عن فرنسا الخامسة بـ49248، لكنه يتقلص تدريجياً، وإذا ما أخذنا في عين الاعتبار نتائج موسم 2017-2018، فإن ألمانيا تأتي مؤقتاً في المركز السابع والعشرين، وراء دول مغمورة على الخارطة القارية وهي بيلاروسيا ومقدونيا وكازاخستان.
وشكلت الجولة الثانية من دور المجموعات في سبتمبر الماضي في دوري الأبطال والدوري الأوروبي "يوروبا ليج" صدمة كبيرة في أوساط الكرة الألمانية، ذلك لأن أنديتها خاضت 6 مباريات انتهت جميعها بالخسارة، وكانت الأبرز لبايرن ميونيخ أمام باريس سان جيرمان الفرنسي صفر-3، وبوروسيا دورتموند أمام ريال مدريد الإسباني "حامل اللقب" 1-3 على أرضه للمرة الأولى في تاريخه، كما سقط لايبزيج أمام بشيكتاش التركي صفر-2، ولم تكن الحال أفضل في الدوري الأوروبي الذي شهد هزائم لكولن وهوفنهايم وهيرتا برلين.
وقال يواكيم لوف المدير الفنى لمنتخب ألمانيا: "خسارة ست مباريات هو بمثابة جرس إنذار، الأمر يدعو إلى القلق"، لكنه حاول التخفيف من هذا الأمر بقوله: "من المبكر جداً معرفة ما إذا كان هذا الأمر سيستمر، يجب الانتظار للخروج باستنتاجات معينة، لا تزال الفرصة متاحة امام بايرن ميونيخ ودورتموند لتحقيق نتائج جيدة".
لكن على المدى البعيد، يبدو أن هذه الظاهرة موجودة، لأنه بالنظر إلى الموسم الماضي، نجد أن ايا من الفرق الألمانية لم يبلغ الدور نصف النهائي في إحدى المسابقتين الاوروبيتين، وذلك للمرة الأولى منذ موسم 2004-2005.
سياسة أندية
بالنسبة للبعض، فإن السياسة الاقتصادية التي تتبعها الأندية الألمانية هي السبب في ذلك، لأنها لا تسمح لها بالتعاقد مع أفضل اللاعبين في العالم، وكان مهاجم بايرن ميونيخ الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، انتقد مسؤولي الأندية الالمانية لعدم قدرتهم على مجاراة الأندية الإسبانية والإنجليزية أو باريس سان جيرمان الفرنسى في سوق الانتقالات.
وقال الهداف البولندي في نهاية سبتمبر الماضي: "حتى اليوم لم يبادر بايرن ميونيخ إلى دفع أكثر من 40 مليون من أجل ضم لاعب واحد، في كرة القدم العالمية يعتبر هذا المبلغ متواضعاً جداً، إذا أردنا البقاء في القمة فنحن في حاجة إلى لاعبين من هذه النوعية"، لكن زميله في الفريق البافاري الهولندي أريين روبن، رد عليه بالقول: "المال لا يشتري الالقاب".
بيد أن صفعة باريس سان جيرمان أعادت النقاش حول هذه النقطة، حيث قامت الصحف الألمانية بالتذكير بان أغلى صفقة انتقال في ألمانيا تتعلق بلاعب الوسط الفرنسي كورنتان توليسو المنتقل إلى بايرن ميونيخ مقابل 41 مليون يورو، وهو مبلغ ضعيف جدا اذا ما قمنا بمقارنته بالمبالغ التي دفعت للتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار "222 ملين يورو"، والفرنسي كيليان مبابي في صفقة قدرت بنحو 180 مليون يورو، بالاضافة إلى الفرنسي الآخر عثمان ديمبيلي المنتقل إلى برشلونة الاسباني مقابل حوالي 120 مليون يورو.
لكن بالنسبة إلى الدولي الألماني السابق توماس برتولد فان الدوري الألماني يتخلف عن البطولات الكبرى الأخرى في أوروبا، ويقول في هذا الصدد: "يعاني البوندزليجا من نقص في الايقاع والتقنية"، وكان لسان حال المدرب الوطني لوف مماثلا بقوله أن الأشخاص الذين لا يزالون يعتبرون الدوري الألماني هو أفضل دوري هم مخطئون.
ولا شك بأن نتائج بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا تؤكد هذا الأمر، فبعد أن سيطر الفريق البافاري كلياً على الدوري المحلي في المواسم الخمسة الماضية، فقد فشل أمام ثلاثة فرق إسبانية مختلفة قبل المباراة النهائية لدوري الأبطال وهي ريال مدريد عامي 2014 و2017 وبرشلونة عام 2015 وأتلتيكو مدريد عام 2016 في النسخ الأربع الأخيرة.
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