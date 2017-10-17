انطلاق مؤتمر بناء قدرات شركات البرمجيات المصرية‎

ياسر القاضى

المال-خاص



انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر بناء قدرات الشركات العاملة في مجال تطوير البرمجيات والذي ينظمه مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات "SECC" بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" تحت رعاية المهندس/ ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور نخبة من كبار المتخصصين والخبراء فى صناعة البرمجيات.



ويستهدف المؤتمر الذي يأتي تحت عنوان: " Your Capability Counts" تلبية متطلبات الأعمال المتزايدة المتعلقة بصناعة البرمجيات في قطاع التعليم والخدمات الحكومية والخدمات المالية من خلال دمج تكنولوجيا المعلومات في استراتيجيات تلك القطاعات بما يحقق مستوى راقي من خدمات القيمة المضافة، وخدمات برمجيات ذات مزايا تنافسية متنوعة، وتحصين خدمات البرمجيات التي تقدمها هذه القطاعات ضد التهديدات والمخاطر وبالتالي تحسين معدلات نموها.



وفي كلمتها التي القتها في افتتاح المؤتمر، أكدت أسماء حسنى، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، أن مصر مؤهلة لتكون الوجهة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجال تعهيد البرمجيات.



وأضافت أنه بفضل ما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية مقارنة بغيرها من دول المنطقة من حيث وفرة المواهب، وانخفاض التكلفة، والدعم الحكومي، وقلة المخاطر التجارية، نسعى لأن تقتنص شركات البرمجيات نصيبها من هذه السوق المهمة.



وأشارت إلى تبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة عددا من الاستراتيجيات التي تستهدف بناء قدرات الشركات المحلية العاملة في مجال تطوير البرمجيات، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من مبادرات بناء قدرات الكوادر البشرية ومطوري البرمجيات ومن ضمنها رواد تكنولوجيا المستقبل.



ويتضمن المؤتمر بعض الدراسات والحالات العملية التي تسلط الضوء على الإجراءات والنماذج التفصيلية لتحسين أسلوب العمل وتسهيل عملية تطوير جودة البرمجيات، بالإضافة إلى أحدث الممارسات والمعايير العالمية وحزم العمليات الضرورية لضمان استقرار الأنظمة وتطوير مخرجاتها ومن بينها التدقيق لاكتشاف وإدارة الثغرات الأمنية، وإدارة المخاطر من خلال تقييم المخاطر المؤسسية ومعالجتها، وإدارة نظم أمن المعلومات والإشراف عليها.



ومن جهته، أوضح الدكتور حسام عثمان، نائب رئيس الهيئة ورئيس مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات "SECC" أن قصص النجاح التي حققها مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات خلال العام الحالي في مساعدة 5 شركات في قطاعات مختلفة في الحصول على شهادة نموذج استحقاق الجودة المدمج CMMI، إلى جانب 9 شركات في الحصول على شهادة نموذج الجودة SPIG الذي يصدره المركز وهو ما يعكس المستوى المتميز للاستشاريين والخبراء المعتمدين لديه في مجالات التدريب وتقييم العمليات والممارسات الاستشارية بأعلى المعايير العالمية، كما نوه إلى أن خدماته العابرة للحدود تمكنت من اعتماد وتقييم ممارسات 18 شركة صينية و11 شركة وجهة فى عدة دول عربية.



ويشارك في المؤتمر جهات وشركات حصلت مؤخراً على شهادة "نموذج استحقاق الجودة المدمج" ومن بينها "البنك التجاري الدولي"، بالإضافة إلى مركز نظم المعلومات والحواسب بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران التابعة للمصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بوزارة الطيران المدني والمعروفة باسم "AVIT".



يذكر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات أنشئ في يونيو عام 2001 بهدف دعم وتطوير صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في مصر والسعي إلى الارتقاء بمستوى الصناعة وإضفاء المزيد من الطابع الاحترافي عليها، ويقدم خدمات الاستشارات والتقييم والاعتماد والتدريب ويهتم بترويج استخدام معايير قياسية للصناعة بهدف جعل الشركات قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة وتصدير منتجاتها للأسواق الإقليمية والعالمية.



ويعتبر المركز هو الشريك الأول من نوعه في الشرق الأوسط لمعهد هندسة البرمجيات الأمريكي SEI، الذي يمنح الشهادات الفنية لنموذج استحقاق الجودة المدمج CMMI وخدمات التقييم وتحديد مستوى الشركات في جميع أنحاء العالم ماعدا الولايات المتحدة الأمريكية بموجب الترخيص الممنوح له من المعهد الأمريكي في يناير 2006.



كما يقوم منذ مطلع عام 2009 بتقديم هذه الخدمات لعدد من الشركات في دول الخليج، وفي طريقه إلى استمرار التوسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والصين.