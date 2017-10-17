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اقتصاد وأسواق
استطلاع رويترز يتوقع نمو اقتصاد مصر 4.4%
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 12:12 م
نمو أسرع من المتوقع للاقتصاد الأمريكي
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نمو أسرع من المتوقع للاقتصاد الأمريكي
خالد بدر الدين:
توقع المحللون فى استطلاع أجرته رويترز ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.4% خلال السنة المالية التي بدأت في يوليو الماضى، ليقل عن تقديرات الحكومة التي تتراوح بين 5% و5.25% كما يقل هذا المعدل أيضا عن النسبة البالغة 4.5% التي يتوقعها صندوق النقد الدولي الذي أبرم اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع مصر في نوفمبر من العام الماضي، لمساعدة البلاد على تعزيز نموها الاقتصادى.
وقالت مايا سنوسي كبيرة المحللين الاقتصاديين لدى مؤسسة أوكسفورد ايكونوميكس، إن نمو الناتج الإجمالي المحلي يؤكد تزايد نمو الصادرات وإنتاج صناعي أقوى مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتعافي السياحة وإن كان ارتفاع التكاليف يظل تحديا للقطاع الخاص.
وإذا كان متوسط توقعات النمو في الاستطلاع الذي شمل عشرة خبراء اقتصاديين توقف عند 4.1% في السنة المالية التي انتهت في يونيو الماضى، فإنه من المتوقع أن يظهر النمو تحسنا في السنة المالية الحالية ويرتفع أكثر إلى 4.6% في السنة المالية 2018-2019، ولكن ذلك سيقل بكثير عن النمو السنوي البالغ 7% في السنوات التي سبقت عام 2011.
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