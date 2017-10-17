قرعة الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال.. إيطاليا تخشى ملاقاة السويد

قرعة الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال

علي المصري:



تقام عصر اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عملية سحب قرعة الملحق الأوروبى المكمل لتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم "روسيا 2018"، في مدينة زوريخ السويسرية، وستكون المكسيكية الشهيرة فانيسا هوبنكوثن مقدمة القرعة الرسمية، وسيساعدها اللاعب الدولي الإسباني السابق فرناندو هييرو، وسيكون مدربو المنتخبات المشاركة فى القرعة حاضرين في زيوريخ.



وبدأت تتضح المعالم الكاملة للمنتخبات التي ستشارك في النهائيات، وحسم حتى الآن 23 منتخباً تأهلهم للمونديال من أصل 32، بما فيها عشرة من أوروبا "بعد احتساب روسيا البلد المنظم" بالإضافة إلى أربعة فرق ستتحدد هويتها خلال الملحق الأوروبى، وسيتعين على ثمانية أفضل منتخبات أنهت التصفيات في المركز الثاني بالقارة العجوز، خوض دور الملحق من أجل الكشف عن آخر المشاركين الأوروبيين في العرس العالمي.



وتبقت 9 مقاعد لازالت تتنافس المنتخبات في قارات العالم المختلفة على حجزها، بواقع 3 مقاعد عن إفريقيا، ومقعد عن الملحق القاري بين أستراليا وهندوراس، وملحق قاري آخر بين بيرو ونيوزيلندا، إضافة إلى 4 مقاعد متبقية عن قارة أوروبا، تتنافس عليها 8 منتخبات صاحبة أفضل مركز ثاني في المجموعات الأوروبية التسع التي جرت مبارياتها وانتهت ضمن التصفيات ذاتها.



وشهدت تصفيات القارة العجوز، منافسات شرسة ومواجهات محتدمة خاضتها منتخباتها على مدار أكثر من سنة كاملة، حتى تتمكن من حجز مقاعدها إلى المونديال، فتأهلت بشكل مباشر كل من فرنسا عن المجموعة الأولى، والبرتغال "الثانية"، وألمانيا "الثالثة"، وصربيا "الرابعة"، وبولندا "الخامسة"، وإنجلترا "السادسة"، وإسبانيا "السابعة"، وبلجيكا "أول المنتخبات المتأهلة رسميا عن قارة أوروبا" عن الثامنة، وأخيرا أيسلندا "التاسعة"، وهي الدولة الوحيدة في القارة العجوز التي تأهلت للمونديال لأول مرة في تاريخها.



وسيتم سحب القرعة بين ثمانية منتخبات قسمت إلى تصنيفين، الأول يضم إيطاليا وسويسرا وكرواتيا والدنمارك، على أن يضم الثانى منتخبات إيرلندا الشمالية والسويد وجمهورية إيرلندا واليونان، وسيقام الملحق بطريقة خروج المغلوب من مباراتين ذهاب وإياب، لتتأهل 4 منتخبات إلى النهائيات، علما بأن منافسات الذهاب ستقام أيام 9 و10 و11 نوفمبر المقبل، على أن تقام مباريات الإياب في الأيام الثلاثة التالية.



عملية سحب القرعة ستتم عن طريق سحب منتخب من الإناء الأول، الذي يضم المنتخبات الأربعة المتقدمة في التصنيف، وسحب منتخب من الإناء الثاني الذي يضم المنتخبات الأربعة الأخرى، مع وضع الكرتين اللتين تضمان اسم المنتخبين في الإناء الثالث، وخلطهما ثم سحب اسم المنتخب الأول، وسيعني ذلك أن هذا المنتخب سيلعب مواجهة الذهاب في الملحق على أرضه، وستكون مواجهة الإياب على أرض المنتخب الآخر.



وستتجه الأنظار بكل تأكيد نحو المنتخب الإيطالي، الذي يتمنى اجتياز هذا الحاجز الصعب، كي يحجز مكانه في النهائيات، وهو المنتخب الذي تتمنى منتخبات المستوى الثاني تجنبه باعتباره حاملا للقب 4 مرات، ويخشى منتخب الأزروى ملاقاة نظيره السويدى.



ودائما ما يفوز المنتخب الإيطالي على السويد بصعوبة بالغة، لكنه تغلب عليها 4 مرات في المباريات الأربع الأخيرة مقابل تعادل واحد، وآخر هزيمة أمامها كانت في الثاني من يونيو عام 1998 بنتيجة 1-0، والتقى المنتخبان من قبل 22 مرة، فازت إيطاليا في 10 مباريات مقابل 6 تعادلات و6 هزائم. كما يعتبر الجيل الحالي من أقوى المنتخبات في القارة، إذ تمكن من الإطاحة بهولندا خارج التصفيات.



ورغم التفوق التاريخي على أيرلندا "9 انتصارات و3 تعادلات و3 هزائم"، تأمل إيطاليا تجنب المنتخب الأخضر الذي هزم الأزوري بهدف نظيف من إمضاء روبي برادي في كأس أوروبا 2016، كما يتذكر الأيرلنديون كيف تمكنوا من هزيمة إيطاليا بالنتيجة ذاتها في نهائيات كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة.



وتلقت سويسرا هزيمة وحيدة في التصفيات أمام البرتغال بعد 9 انتصارات متتالية، وهي تتسلح بوجود تشكيلة من اللاعبين المميزين يتصدرها شيردان شاكيري وريكاردو رودريجيز وجرانيت تشاكا، لذلك فإن المنتخبات الأربعة في المستوى الثاني تتطلع لتجنب ملاقاتها في الملحق.



بدوره، يتطلع جمهور الكرة الإسكندنافية، إلى مواجهة من العيار الثقيل بين الدنمارك والسويد، فقد تواجه المنتخبات 105 مرات منذ المواجهة الأولى العام 1913، وفازت الدنمارك 46 مرة مقابل 40 انتصارا للسويد و19 مباراة انتهت بالتعادل، علما بأنهما التقيا للمرة الأخيرة في ملحق التصفيات المؤهل إلى نهائيات كأس أوروبا 2016، عندما فازت السويد على أرضها 2-1، قبل أن يتعادل المنتخبان 2-2.



كرواتيا المتسلحة بنجومها، مثل لوكا مودريتش وإيفان بيريسيتش وإيفان راكيتيتش وماريو ماندزوكيتش، تحمل أفضلية على أي من الفرق التي قد تواجهها في الملحق، أما اليونان فتعد الحلقة الأضعف في المستوى الثاني، وتأمل منتخبات المستوى الأول مواجهته في الملحق، رغم صعوبة اللعب أمام الجماهير اليونانية المتحمسة.