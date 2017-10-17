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سيــارات
8 علامات تجارية تطلق عروض صيانة ترويجية للسيارات خلال أكتوبر
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 11:49 ص
صيانة سيارات
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صيانة سيارات
❏ جلال الشامى: تستهدف تنشيط قطاع ما بعد البيع مع تراجع المبيعات
❏ أحمد عيد: خطوة لتعظيم ربحبة الشركات واستعادة جذب العملاء للمراكز المعتمدة
المال ـ خاص
أعلنت 8 علامات تجارية، عن خصومات على قطع الغيار، والصيانة، وتقديم خدمات أخرى للسيارات، مثل إتاحة فرصة اختبار السيارات المتوافرة لديها، وخدمات تتعلق بمساعدة العميل، حال توقف السيارة، نتيجة نفاد الوقود، أو تعرضها للأعطال.
وأكد خبراء قطاع خدمات الصيانة، أن الحملات تستهدف استعادة عملاء العلامة التجارية للمراكز المعتمدة، ومحاولة تنشيط مبيعات قطاع ما بعد البيع، الذى يعانى من التراجع الكبير، بعد قرارات 3 نوفمبر والمتعلقة بتحرير أسعار الصرف.
وأكد جلال الشامى، مدير خدمات ما بعد البيع لقطاع سكودا، بكيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، أن إعلان شركات السيارات عن خصومات على قطع الغيار والمصنعيات، يأتى بعد دراسة للسوق واحتياجاته فى الوقت الحالى، مؤكداً أن تلك الخصومات تتوقف على مستهدفات العلامة التجارية، وخططها التسويقة التى تتبناها.
وأشار فى تصريح لـ«المال» إلى أن الدعاية التى أطلقتها علامات تجارية خلال الفترة الحالية تستهدف استعادة العميل للمراكز المعتمدة، التى شهدت تراجعاً فى الإقبال عليها بعد تضاعف الأسعار نتيجة قرارات 3 نوفمبر، وتنشيط قطاع خدمات ما بعد البيع، فى الوقت الذى تعانى مبيعات السيارات من التراجع.
أوضح الشامى أن بعض الشركات تستهدف من خفض تكاليف الصيانة، تنشيط حركة مبيعات السيارات، التى تعانى الركود، لا سيما أن السيارات باتت أسعارها مرتفعة، وأن المفاضلة ما بين علامة وأخرى حالياً، يتوقف على تكلفة الصيانة الدورية، ومدى توافر قطع الغيار بأسعار منافسة.
قال مصدر مسئول في أبو غالى موتورز، الوكيل الحصرى لسوبارو، والوكيل الرسمى لكل من جيب وألفا روميو، إن تدشين شركات السيارات لعروض ترويجية على خدمات ما بعد البيع والصيانة والمصنعية، يأتى فى الوقت الذى تسعى فيه لتقليص خسائرها بعد تراجع الإقبال على الشراء، ومحاولة استعادة ملاك السيارات الخارجة عن الضمان للمراكز المعتمدة.
وأشار المصدر إلى أن ارتفاع أسعار قطع الغيار والمصنعية، الذى صاحب تحرير أسعار الصرف، تسبب فى إحجام تلك الفئة عن اللجوء لمراكز الخدمة المعتمدة فى تلبية احتياجاتهم من الصيانة، سواء الطارئة أو الدورية، لا سيما وأن ورش الصيانة، باتت قادرة على الوفاء باجتياجتهم بتكلفة أقل وأسعار مخفضة، مقارنة بأسعار المراكز المعتمدة.
وأوضح المصدر أن عميل السيارات الجديدة التى مازالت بالضمان، مجبر على التعامل مع مراكز الصيانة المعتمدة، فى حين أن شركات السيارات ترغب من وراء ذلك لإعادة معدلات الإقبال على مراكز الخدمة إلى سابق عهدها، عبر استقطاب السيارات التى انتهى ضمانها.
وأكد أحمد عيد، رئيس قطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة بجيوشى موتورز، وكيل فاو فى مصر، والموزع المعتمد لشيفورليه وأوبل، أن إعلان الوكلاء عن تلك الخصومات يأتى ضمن خططهم التسويقية لزيادة الأرباح، وتحقيق المستهدفات المتفق عليها مع الشركة الأم.
وبين عيد أن التراجع فى المبيعات خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام الجارى، من سيارات، وقطع غيار نتيجة للزيادات الكبيرة، التى واكبت قرارات تعويم الجنيه، تسببت فى إحجام ملاك السيارات خارج الضمان عن المراكز المعتمدة، وقلة إقبال المستمرين به، بعد أن تضاعفت تلك الصيانة.
وتابع: التراجع فى المبيعات تسعى الشركات إلى تعظيم اعتمادها على قطاع الصيانة، بهدف إنقاذها من التراجع الذى أصاب السيارات، عبر تلك العروض لاستعادة الوكلاء عملاءها مرة أخرى.
وأضاف أن جيوشى موتورز عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» عن خصومات تصل إلى %20، على قطع الغيار والمصنعية لسيارات شيفورليه، وأوبل، بمراكز الخدمة التابعة للشركة.
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