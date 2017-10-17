تزايد الطلب على وكالة طرازات السيارات الصينية

حسين مصطفى

شريف عيسى



قال حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، والمتحدث الرسمى لها، إن الحديث خلال الفترة الراهنة عن غزو السيارات الصينية للسوق المصرية أمر صعب، فى ظل استمرار تصدر علامات تجارية منها شيفورليه، وهيونداى، ونيسان، نظراً لاعتمادها على التجميع المحلى، مع اعتماد وكلاء العلامات الصينية على الاستيراد فى توفير احتياجات السوق من الطرازات.



رصدت «المال» توافر ما يقرب من 25 علامة تجارية صينية بسوق السيارات، بين ملاكى وتجارى، ما يعكس التزايد المستمر للمستثمرين المعنيين بالقطاع فى الحصول على تلك الوكالات، التى باتت الفرصة الأخيرة للراغبين فى شراء سيارة جديدة، بعد أن باتت الأسعار خارج نطاق السيطرة.



أوضح مصطفى أن الصين أصبحت من أكبر مصنعى السيارات، بعد استحواذها على ما يقرب من %15 من الإنتاج العالمى، ما يعكس التطور الهائل الذى تشهده تلك الصناعة خلال الفترة الراهنة.



وقال إن تعدد مصنعى السيارات بالصين، سمح بوجود طفرة بمراكز الأبحاث، والتطوير بالطرازات المنتجة، ما انعكس على السيارات التى يقدمها الوكلاء بالسوق المحلية.



وتابع: “رغم تعدد العلامات التجارية الصينية سواء الملاكى أو التجارى إلا أن حصتها السوقية بلغت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجارى %9.1 فقط، وفقاً للإحصاءات المعلنة بتقرير مجلس معلومات سوق السيارات «آميك».



وأوضح أن نجاح العلامات الصينية فى تصدر قائمة مبيعات السوق يعتمد فى الأساس على العامل السعرى، لا سيما فى ظل وجود إقبال أصحاب الدخول المتوسطة على السيارات الصينية، بعد ارتفاع أسعار الطرازات الكورية واليابانية، والجودة ومدى قدرة الوكيل على توفير خدمات ما بعد البيع والصيانة، وقطع الغيار.



وبين أن سوق السيارات شهد على مدار الأعوام الـ 10 الماضية، محاولات بعض رجال الأعمال، والمستثمرين لطرح سيارات صينية، بأسعار منخفضة، إلا أن السوق سرعان ما تخارجت نتيجة معانتها بسبب الأعطال.



قال خالد سعد، مدير عام بريليانس البافارية، إن سوق السيارات المصرية ما زال قادراً على استيعاب العديد من العلامات التجارية الصينية، لاسيما أنها باتت قادرة على مخاطبة أصحاب الدخول المنخفضة، التى تمثل %60 من الشعب.



وأوضح سعد أن السيارات الصينية باتت الوحيد القادرة على تحقيق المعادلة الصعبة التى يسعى لها الراغبين فى شراء سيارة جديدة، وهى العامل السعرى، وتوفير أكبر قدر من الرفاهية بالسيارة، متوقعاً زيادة مبيعات العلامات الصينية خلال العامين المقبلين فى ظل التطور الكبير الذى تشهده الصناعة فى الصين.



وأشار إلى أن الحكومة الصينية تتبنى إستراتيجية طويلة الأمد، تستهدف إنتاج 30 مليون سيارة، على أن تصدر ما يقرب من 4 % من إنتاجها للسوق المحلية.



وحدد مدير عام بريليانس البافارية عوامل من شأنها نجاح العلامات الصينية فى قيادة سوق السيارات، التى من بينها السعر، وجودة العلامة التجارية، ومدى قدرة الوكيل المحلى، فى تكوين شبكة موزعين قوية، وضخ استثمارات فى مجالات خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والصيانة.



قال عمرو إسكندرانى، خبير سوق السيارات، إن السوق تشهد تزايد الإقبال على السيارات الصينية، فى محاولة لخلق البديل أمام المستهلك فى ظل ارتفاع أسعار الطرازات الكورية والأوروبية، بعد قرار تحرير أسعار الصرف.



وأشار إلى أن فرص نجاح أى علامة صينية خلال الفترة الحالية، يتوقف على العامل السعرى، وقوة الوكيل المستحوذ عليها، مؤكداً أن تخطى أى سيارة صينى حاجز 250 ألف جنيه، يجعل فرص الإقبال عليها ضعيفاً.



وأوضح إسكندرانى أن الزيادات السعرية الأخيرة التى صاحبت قرارات تحرير أسعار الصرف تسببت فى عدم تمكن العديد من شرائح المجتمع من شراء سيارات سواء جديدة أو مستعملة.



تجدر الإشارة إلى أن إجمالى السيارات المصنعة بالصين خلال 2016، ما يقرب من 28.1 مليون سيارة، فيما بلغ إجمالى مبيعات السوق الصينية، 28 مليون وحدة.



وبحسب البيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «إميك»، بلغ إجمالى مبيعات السيارات الملاكى، والتجارى، من ذات المنشأ الصينى 7622 وحدة، منها 5507 سيارة ملاكى، و2047 وحدة باصات، و68 شاحنة، خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام الجارى.