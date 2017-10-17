النقل: شركات عالمية لتطوير منظومة إشارات السكك الحديدية‎

وزير النقل

محمود محسن

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم الثلاثاء، إن شركات عالمية تنفيذ مشروعات لتطوير منظومة إشارات السكك الحديدية‎



جاءت تصريحات الوزير ردا على استفسارات الركاب حول تأخير موعد القطارات، خلال جولته التي رافقه فيها المهندس، سيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية في تمام الساعة الثامنة صباح اليوم القطار رقم ٩٠٥ المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية، ردا



وأوضح الوزير إلى أن ذلك يرجع الى قيام القطارات بالتهدئة في بعض المناطق نتيجة قيام الهيئة بتطوير منظومة الإشارات.



ولفت إلى أهمية تنفيذ هذا المشروع فى تطوير منظومة السلامة والأمان.



وأشار إلى أن وزارة النقل تنفذ عدد من المشروعات الكبرى لتطوير نظم الإشارات بالخطوط الرئيسية للشبكة بإجمالى تكلفة تبلغ مليار دولار، منها (خط القاهرة– الإسكندرية) بطول 208 كم والذى تنفذه شركة تاليس، و(خط بنى سويف– أسيوط) بطول 250 كم والذى تنفذه شركة الستوم، و(خط بنها– الزقازيق– الإسماعيلية– بورسعيد) بطول 213 كم والذى تنفذه شركة سيمنز.



واضاف أن زمن الرحلة من القاهرة للاسكندرية مع انتهاء تحديث منظومة الإشارات سوف يكون ساعتين .



وأشار وزير النقل إلى أن هناك خطة لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية من تجديد السكة وتطوير المزلقانات والمحطات والإشارات، كما سيتم تطوير كافة الورش، وتحقيق الجودة الشاملة بها.



ولفت إلى أن هناك جرارات جديدية تم التعاقد عليها مع شركة جنرال اليكتريك العالمية وسيتم إصلاح 81 جرار قديم .

