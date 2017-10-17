جيلى تخطط لتحويل مصر إلى قاعدة تصنيعية للتصدير

جيلى غبور

❏ وضع اللمسات النهائية لتجميع طرازات جديدة مع الوكيل المحلي

❏ نستهدف %20 من مبيعات السيارات محليًا في 2020

❏ التصدير لأسواق شمال أفريقيا بحلول 2019.. ونستهدف أوروبا

❏ الإصلاح الاقتصادي يقلل مشكلات تحويل الأموال تدريجياً



أحمد شوقى



تخطط شركة جيلي الصينيةللسيارات، لتحويل مصر إلى قاعدة تصنيعية للتصدير إلى الأسواق المجاورة، بعد صدور إستراتيجية النهوض بصناعة السيارات؛ عبر التوسع في المنتجات التي تنتج محليًا، وتراهن الشركة الأم على حوافز التصنيع التي تتضمنها الإستراتيجية.



أوضح ستفين شو، نائب المدير العام لشركة جيلي الصينية، في حوار مع «المال»، أن الأسواق التي تستهدف الشركة التصدير إليها من مصر، هي أوروبا والشرق الأوسط، ودول شمال إفريقيا؛ مرجحًا أن تبدأ الشركة بالتصدير إلى الأسواق الأفريقية بحلول 2019.



وأضاف أن الشركة الأم تعمل بالشركة مع الوكيل المحلي شركة جي بي أوتو غبور، على وضع اللمسات الأخيرة لخطة تجميع طرازات جديدة لأول مرة بداية من العام المقبل، -بعد صدور الإستراتيجية- متوقعًا أن تدشن سيارات لأول مرة محليًا بشكل سنوي.



وتوقع أن تشمل خطة التجميع طراز جيلي إيمجراند X7، التي طرحت محليًا للمرة الأولى على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017، الذي انتهت فعالياته خلال الشهر الماضي، لكنه استبعد أن تجمع السيارة خلال العام المقبل.



وأوضح أن الشركة تستفيد من تنوع طرازاتها عالميًا لاختيار السيارات الملائمة منها للسوق المحلية لضمان نجاحها، مشيرًا إلى أن جيلي تستهدف زيادة حصتها السوقية محليا إلى %20 من المبيعات الإجمالية للسيارات، بمختلف أنواعها بحلول عام 2020؛ لافتًا إلى أن نجاح الشركة في منافسة العديد من الطرازات الكورية واليابانية وغيرها من العلامات التجارية الأخرى في الصين.



واستحوذت جيلي خلال الشهور الثمانية الأولى من 2017 على %2.3 من مبيعات السوق الإجمالية بواقع 1930 سيارة، مقارنة بـ 1.8 %2511 وحدة، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي؛ وفق أحدث البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك.



وحلت جيلي بالمرتبة الـ 11 بين العلامات التجارية الأكثر مبيعًا خلال 8 أشهر؛ لكن العلامة الصينية تمكنت من رفع حصتها السوقية من مبيعات أغسطس فقط إلى %4 من مبيعات السوق الإجمالية البالغة 14.1 ألف وحدة مقابل %2 من مبيعات الشهر ذاته من 2016 والبالغة 17.6 ألف؛ لتحتل بذلك المرتبة الـ 7 بين العلامات التجارية الأكثر مبيعا خلال أغسطس 2017.



وبشأن تقييمه لأوضاع الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار في مصر قال إن المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المصري تتحسن مع مرور الوقت، وأن مصر تمثل سوقًا مهمة بالنسبة لجيلي، نظرًا لأنها بوابة للعديد من الأسواق المجاورة كما أن تكاليف الإنتاج المحلي تتميز بتنافسية عالية مقارنة بالأسواق المجاورة، منها الصين.



وتوقع أن تجني مصر ثمار الإصلاح الاقتصادي خلال 2018، على أن يكون التعافي التام بحلول 2019؛ مضيفًا أن مصر تمتلك المناخ الاستثماري الملائم لصناعة السيارات.



وبشأن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، قال إن النصيحة التي يمكن تقديمها إلى الحكومة المصرية في هذا الصدد تتمثل في اختيار شريك أجنبي مناسب، لأنه سيكون مسئولًا عن توريد التكنولوجيا والتصميمات، فضلا عن الالتزام بمعايير الجودة ليتمكن من المنافسة والاستحواذ على حصة مناسبة من مبيعات السيارات.



ولفت شو إلى أن شركته واجهت خلال الفترة الماضية مشكلات تتعلق بتحويل الأموال من مصر، بسبب عدم القدرة على تلبية الاحتياجات الكاملة من النقد الأجنبي، موضحا أن هذه المشكلات تتراجع تدريجيًا مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وأضاف: «في الأجل القصير نأمل تفعيل اتفاقية التبادل التجاري بالعملتين المحليتين بين الصين ومصر للقضاء على هذه المشكلة بشكل كامل».



وعن إدعاءات العديد من شركات السيارات الصينية بشأن صدارتها للسوق في البلد الأم، أو احتلالها المرتبة الأولى في اختبارات السلامة والجودة، أكد شو أهمية مراجعة البيانات الصادرة عن الحكومة الصينية، بشأن ترتيب السيارات بناء على الجودة والمبيعات لتفنيد هذه الادعاءات.



وحدد شو مقومات نجاح أي سيارة جديدة، لا سيما من الطرازات الصينية في مصر، بأهمية التعاقد مع شريك محلي، لديه القدرة على الانتشار وتوفير خدمات الصيانة، وقطع الغيار، وتقديم المنتجات الملائمة لاحتياجات السوق المصرية، وتبني خطة استثمارية توسعية للانتشار المحلى.



حققت 718 ألف وحدة فى 8 أشهر



المال ـ خاص



اقتنصت شركة جيلى أوتو، المركز السابع على قائمة شركات السيارات الملاكى الأكثر مبيعًا فى الصين، خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الجارى، بمبيعات وصلت إلى 718.9 ألف سيارة.



يشمل الإحصاء الشركات الصينية الوطنية بنسبة %100، والشركات المشتركة بين علامات تجارية عالمية وشركات صينية.



وفى المرتبة الأولى على قائمة السيارات الملاكى الأكثر مبيعًا سواء الوطنية أو المشتركة جاءت سايك فولكس فاجن؛ بمبيعات 125.4 ألف سيارة خلال 8 أشهر.



وتعتبر هذه الشركة تحالفا بين فولكس فاجن الألمانية وسايك موتور الصينية وتنتج سيارات العلامة الألمانية بالإضافة لسيارات العلامة التشيكية سكودا المملوكة لمجموعة فولكس فاجن.



أما المركز الثانى من نصيب شركة فاو فولكس فاجن؛ بمبيعات تصل إلى 123.6 ألف سيارة؛ وتنتج الشركة سيارات فولكس فاجن وأودى الألمانيتين، وحلت سايك جنرال موتورز فى المرتبة الثالثة بمبيعات 117.4 ألف سيارة، وينتج هذا التحالف طرازات شيفروليه وبويك وكاديلاك للسوق الصينية.



وحلت سايك جنرال موتورز ولينج SAIC GM WULING فى المرتبة الرابعة بمبيعات تصل إلى 112.4، وينتج هذا المشروع الذى تشارك فيه سايك وجنرال وموتورز وليوتشو ولينج موتورز. وتنتج طرازات تجارية وملاكى باسم العلامتين التجاريتين ولينج وباوجون Baojun. أما المركز الخامس كان من نصيب شركة شنغان أوتو التى باعت 720.4 ألف سيارة، تلتها دونج فينج بمبيعات بنفس المبيعات؛ لتتبعها جيلى بالمركز السابع.



أما المركز الثامن كان من نصيب جريت وول وهى علامة تجارية صينية، وقد بلغت مبيعاتها خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى 530 ألف وحدة من السيارات الملاكى. أما فورد فحلت بالمركز التاسع بواقع 490.3 ألف سيارة وتبعتها بالمركز العاشر تحالف فاو تويوتا بواقع 470.5 ألف سيارة.



ويعتبر ستفين شو، نائب المدير العام لشركة جيلى الصينية، أن البيانات تفند إدعاءات وكلاء العديد من العلامات الصينية العاملة فى مصر بشأن تصدرهم للسوق الصينية.

