التعمير والإسكان يسجل أعلى سعر للدولار.. الثلاثاء

بنك الاسكان والتعمير

هبة حامد



سجل بنك التعمير والإسكان، أعلى سعر لشراء الدولار مع بداية تعاملات الثلاثاء، ليصل سعر الشراء إلى 17.61 جنيه.



وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 17.59 للشراء، و17.69 للبيع، مقارنة بـ17.60 و17.70 في بنك إتش إس بي سي.



ووصل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان إلى 17.61 للشراء، و17.71 للبيع، بينما بلغ في بنك المصري لتنمية الصادرات 17.59 و17.70، وفي بنك الإسكندرية 17.58 و17.68.



واستقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند 17.58 للشراء، و17.68 للبيع، بينما ارتفع في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.60 و17.70.



وفي البنك المركزي المصري ارتفع الدولار قرشا ليسجل 17.59 للشراء، و17.70للبيع.