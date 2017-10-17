EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
التعمير والإسكان يسجل أعلى سعر للدولار.. الثلاثاء
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 11:25 ص
بنك التعمير والإسكان
أخر الأخبار
بنك الاسكان والتعمير
هبة حامد
سجل بنك التعمير والإسكان، أعلى سعر لشراء الدولار مع بداية تعاملات الثلاثاء، ليصل سعر الشراء إلى 17.61 جنيه.
وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 17.59 للشراء، و17.69 للبيع، مقارنة بـ17.60 و17.70 في بنك إتش إس بي سي.
ووصل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان إلى 17.61 للشراء، و17.71 للبيع، بينما بلغ في بنك المصري لتنمية الصادرات 17.59 و17.70، وفي بنك الإسكندرية 17.58 و17.68.
واستقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند 17.58 للشراء، و17.68 للبيع، بينما ارتفع في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.60 و17.70.
وفي البنك المركزي المصري ارتفع الدولار قرشا ليسجل 17.59 للشراء، و17.70للبيع.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا