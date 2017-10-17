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سيــارات
أوبل إنسيجنيا تقتنص 78.6% من الملاكي D
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 11:16 ص
أوبل إنسيجنيا
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أوبل إنسيجنيا
خاص
استحوذت السيارة أوبل إنسيجنيا على 78.6% من مبيعات السيارات كبيرة الحجم (D) والبالغة 1687 سيارة خلال الشهور الثمانية الأولى من 2017؛ محتلة صدارة الفئة.
وفي المركز الثاني حلت بيجو 508 بواقع 8% ثم فورد فيوجن بحصة سوقية 6.8% وتبعتها هيونداي سوناتا بواقع 3.9%.
أما أوبل كاسكادا بنسبة 2% فحلت بالمركز الخامس بحصة سوقية 2.1%، وتبعتها تويوتا كامري بنسبة 0.5% ومازدا 6 بنسبة 0,1%. ولم تتجاوز حصة السيارات الأخرى 0.1%.
يشار إلى أن وكيل أوبل رفع مؤخرًا أسعار أوبل إنسيجنيا التي تحتل صدارة هذه الفئة؛ مما قد يؤثر على حصتها السوقية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.
يقول مصدر بشركة المنصور للسيارات إنه تم مؤخرًا رفع سعر أوبل إنسيجنيا إلى 480 ألف جنيه للفئة الأولى مقابل 465 ألف سابقًا و530 ألف للفئة الثانية مقابل 515 ألف، و600 ألف للفئة الأعلى منها مقابل 590 ألف بزيادة 10 آلاف جنيه.
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