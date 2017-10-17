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بورصة وشركات
البورصة تسجل أعلى هبوط يومي منذ مايو
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 11:02 ص
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
مصطفى طلعت:
هوت البورصة المصرية بنسبة %2.7 دفعة واحدة، أمس الإثنين، بضغط من المبيعات المكثفة للمستثمرين الأجانب،على غير عادتهم منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، ما ترتب عليه إثارة حالة من الفزع بين المتعاملين.
وأغلق المؤشر الرئيسى «egx30» عند 13525 نقطة، مسجلا أعلى نسبة هبوط يومية منذ مايو الماضى – الذى شهد تطبيق ضريبة الدمغة على تداولات البورصة - كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «egx70» بنسبة %1.57، إلى 807 نقطة، وكذلك إلى المؤشر الأوسع نطاقاً «egx100» بنسبة %1.85 إلى 1784 نقطة، فيما بلغت قيم التداولات على الأسهم نحو 1.4 مليار جنيه.
وصف محللون فنيون الهبوط بـ«التصحيح الطبيعى» لمؤشرات السوق، نتيجة عمليات جنى أرباح عنيفة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، التى سجل بعضها مؤخراً أعلى مستويات فى 7 سنوات، وأكدوا أن سهم البنك التجارى الدولى أيضاً، كان مهيئاً للدخول فى رحلة تصحيح بعد فشله فى الثبات أعلى مستوى المقاومة 80 جنيهاً، تراجع بالفعل بنسبة %1.86 مسجلاً 76.5 جنيه أمس.
وسجل الأجانب صافى بيع بقيمة 78 مليون جنيه، العرب 4 ملايين جنيه، فى المقابل حقق المصريون صافى شراء بقيمة 82 مليون جنيه، محاولين استغلال الهبوط بتكوين مراكز جديدة.
من جانبه قال مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «بلتون» المالية القابضة، إن كسر السوق لمستوى الدعم 13800 نقطة، يرجح هبوطه نحو مستويات 13100 و12800 نقطة، خلال الجلسات المقبلة، ونصح باستغلال أى حركة صعود فى تقليل المراكز، وانتظار إشارة شراء مؤكدة.
وأكد محمد الأعصر، خبير أسواق المال، أن الأسهم الصغيرة حققت مستويات تاريخية خلال الأيام الماضية، وبالتالى كان من الطبيعى دخولها فى عمليات جنى أرباح عنيفة، كما أن سهم البنك التجارى الدولى أعطى إشارة سلبية بعد فشله فى الاستقرار أعلى مستوى 80 جنيها، مؤخراً.
وقال إيهاب سعيد، رئيس قسم البحوث بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، عضو مجلس إدارة البورصة، إن عمليات البيع على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، تأتى فى إطار عمليات جنى الأرباح الطبيعية، بعد صعود المؤشر السبعينى إلى مستوى 825 نقطة، وهو الأعلى له منذ عام 2010.
وأكد أن الضغوط البيعية من المستثمرين الأجانب على سهم البنك التجارى – الذى يستحوذ على %41 من المؤشر - واتخاذ باقى الأسهم القيادية نفس المسار، تسبب فى هبوط المؤشر الرئيسى بشكل ملحوظ، وهو السيناريو المتوقع حدوثه منذ فترة.
وتراجعت معظم الأسهم القيادية، باستثناء الحديد والصلب، الذى إرتفع بنسبة %2.32، بينما هبط سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة %3.19، مسجلا 20.3 جنيه، بتداولات 26،6 مليون جنيه، من خلال تنفيذ 1،3 مليون ورقة مالية.
وبالمثل، تراجع سهم طلعت مصطفى القابضة، بنسبة %2.70 مسجلا 9.01 جنيه، بقيمة 27،9 مليون جنيه، ببيع وشراء 3،1 مليون ورقة مالية.
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