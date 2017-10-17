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تأميـــن
الرقابة المالية تعتمد ثلاثة منتجات جديدة لإسكان للتأمين
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 10:59 ص
هيئة الرقابة المالية
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هيئة الرقابة المالية
الشاذلى جمعة:
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، ثلاثة منتجات جديدة لصالح شركة «إسكان للتأمين»، الأولى وثيقة «التأمين» الطبى – جماعى، والتى وضعت تعريفات واضحة للأمراض خاصة المزمنة، مثل الضغط والسكرى، وكذلك الأمراض الحرجة ووضعت أمثلة لها مثل الالتهاب الكبدى الفيروسى، والفشل الكلوى وعمليات القلب المفتوح والأورام.
وقال محمد خليفة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة، إنها وضحت وعرفت طريقة أداء الخدمة لصالح المشترك، خاصة تغطيات الأسنان والنظارات والاستثناءات والشروط بتفصيل ووضوح.
وأضاف أن المنتج الثانى عبارة عن وثيقة «التأمين» الطبى – فردى، وتتراوح التغطية السنوية لها من 10 آلاف جنيه بحد أدنى ومليون جنيه كحد أقصى.
وأوضح أنها تستهدف الأفراد والمجموعات الصغيرة، وتشمل الشركات متناهية الصغر فى ظل اهتمام الدولة بتلك الشريحة حاليا، وقيام البنوك بتوفير التمويل لمشروعاتهم.
وقال إنها تغطى الإقامة بالمستشفيات والعمليات الجراحية، وإجراء الكشوفات الطبية بالعيادات الخارجية وإجراء الفحوصات التشخيصية، والتحاليل فى مراكز الأشعة ومعامل التحاليل بجانب صرف الأدوية وحالات الحمل والولادة والأسنان والنظارات والبصريات بجانب رعاية الأطفال بالمستشفى بعد الولادة.
وأشار إلى أن الوثيقة الثالثة، هى «المسئولية المهنية المتنوعة»، والتى تغطى إجمالى المسئوليات التى يسددها العميل للغير وفقا لحكم قضائى، وتستهدف كل المهن، مثل وثائق الأطباء والمهندسين، ولا يوجد حد أدنى أو أقصى لمبلغ التأمين بها.
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