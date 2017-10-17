أمنية إبراهيمتستحوذ أكبر 5 بنوك بالسوق المصرفية من حيث الأصول على %62 من إجمالى ودائع القطاع المصرفى، بقيمة إجمالية 1.878 تريليون جنيه، وفقاً لتقرير حديث صادر عن البنك المركزى لبيان المركز المالى للبنوك الكبرى فى يونيو 2017.وأظهر تقرير البنك المركزى استحواذ البنوك العشرة الكبرى بالسوق على نحو %74 من ودائع الجهاز المصرفى بقيمة 2.245 تريليون جنيه، مقابل 3.027 تريليون للقطاع البنكى ككل فى يونيو الماضى.ولم يحدد «المركزى» فى تقريره ماهية البنوك الكبار بالسوق المحلية، إلا أنه من المعروف أن البنوك الأكبر من حيث الأصول ورأس المال هي: الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، التجارى الدولى، قطر الوطنى الأهلى، العربى الأفريقى، HSBC مصر، بنك SAIB ، فيصل الإسلامى، الإسكندرية انتيسا سان باولو.وعلى صعيد التقرير المفصل للبنوك الخمسة الكبار، قال "المركزى" إن أكبر 5 بنوك استحوذت على أكثر من %63.9 من المركز الإجمالى لبنوك القطاع المصرفى، بقيمة بلغت 2.823 تريليون جنيه، وفى جانب الأصول بنهاية يونيو بلغ رصيد النقدية 33.89 مليار جنيه، واستثمارات الأوراق المالية وأذون الخزانة 1.008 تريليون جنيه، والأرصدة لدى البنوك فى مصر 610.57 مليار جنيه، وأرصدة لدى البنوك فى الخارج 202.18 مليار جنيه.وبلغ بند أرصدة القروض والخصم للعملاء بالبنوك الخمسة الكبرى، 858.2 مليار جنيه، والأصول الأخرى 110.3 مليار جنيه.وتشير بيانات الربع الثانى من عام 2017 إلى تراجع استثمارات البنوك الخمسة الكبار فى الأوراق المالية واذون الخزانة بنسبة %0.68 لتنخفض إلى 1.008 تريليون جنيه فى يونيو بدلاً من 1.015 تريليون جنيه فى مارس الماضى.بينما حقق بند أرصدة لدى البنوك فى الخارج نمواً بلغت نسبته %93.3 ليقفز إلى 202.2 مليار جنيه مقابل 104.6 مليار جنيه فى مارس.وأشار "المركزى" إلى أن رؤوس أموال أكبر 5 بنوك تستحوذ على نسبة %50.2 من إجمالى رؤوس أموال البنوك العاملة بمصر، بقيمة 64.5 جنيه فى نهاية يونيو الماضى، فيما بلغ رصيد الاحتياطيات لديها ما يقارب 125.8 مليار جنيه مقارنة بـ 185.8 مليار جنيه على مستوى السوق ككل.وبلغ رصيد المخصصات 53.47 مليار جنيه، والسندات والقروض طويلة الأجل 95.3 مليار جنيه، والتزامات لصالح البنوك فى مصر 251 مليار جنيه، والتزامات قبل البنوك خارج مصر 143.65 مليار جنيه، وبند الخصوم الأخرى 210.5 مليار جنيه.وكشف تقرير المركز المالى المفصل للبنوك الخمسة الكبار عن تراجع رصيد الاحتياطيات بنسبة 10% خلال الربع الثانى من العام الجارى ليسجل 125.8 مليار جنيه بدلاً من 140 مليار جنيه نهاية الربع الأول.فيما حققت رؤوس أموال أكبر 5 بنوك زيادة بلغت نسبتها %27 لتصل إلى 64.5 مليار بدلاً من 50.8 مليار جنيه، كما ارتفع بند التزامات لصالح البنوك بمصر بنسبة %46 ليسجل 251 مليار جنيه مقابل 171.7 مليار.وقال تقرير البنك المركزى للبنوك العشرة الكبار، إن المركز المالى لها اظهر بلوغ بند النقدية نحو 41.12 مليار جنيه، واستثمارات الأوراق المالية وأذون الخزانة 1.217 تريليون جنيه، وأرصدة القروض والخصم للعملاء 995.5 مليار جنيه، والأرصدة لدى البنوك فى مصر 708 مليارات جنيه، والأرصدة لدى البنوك فى الخارج 231.9 مليار جنيه، وبند الأصول الأخرى 144.4 مليار جنيه.وأشار إلى أنه على جانب الالتزامات وحقوق الملكية (الخصوم) بلغت إيداعات العشرة الكبار 2.245 تريليون جنيه، والالتزامات الأخرى 261.8 مليار جنيه، الالتزامات تجاه البنوك فى مصر 265 مليار جنيه، والالتزامات تجاه البنوك فى الخارج 170.2 مليار جنيه.وذكر التقرير أن رؤوس أموال البنوك العشرة الكبرى بلغ 82.67 مليار جنيه تمثل %64.3 من إجمالى رؤوس أموال وحدات القطاع البنكى البالغ 128.4 مليار جنيه، فيما هبط رصيد الاحتياطيات فى يونيو الى 147.8 مليار جنيه مقابل 161.7 مليار فى مارس بنسبة تراجع %8.6، وكذا المخصصات لتسجل 63.2 مليار مقابل 65 مليار جنيه.وعلى صعيد السوق المصرفية ككل، ارتفع المركز المالى الإجمالى للبنوك، بمقدار 205 مليارات جنيه بنهاية الربع الثانى من العام الجارى، وسجل 4.421 تريليون جنيه مقابل 4.216 تريليون جنيه فى مارس الماضى.ولفت تقرير "المركزي" إلى أن تلك الأرقام تعد بيانات مبدئية عن المركز المالى الإجمالى لبنوك الجهاز المصرفى فى الفترة من يناير إلى يونيو للبنوك التى تنتهى السنة المالية فيها فى 31 ديسمبر، وعن الفترة يوليو – يونيو للبنوك التى ينتهى العام المالى فيها 30 يونيو.وأظهر جانب الأصول زيادة عدد من البنود ساهمت فى زيادة المركز المالى للبنوك، أبرزها ارتفاع بند أرصدة لدى البنوك فى الخارج بنسبة %70.2، إذ وصل إلى 283.96 مليار جنيه نهاية يونيو، مقابل 166.8 مليار جنيه نهاية مارس، كما ارتفع بند النقدية بمعدل %13.8، بقيمة 7 مليارات جنيه، وسجل ما يقارب 57.5 مليار جنيه مقابل 50.5 مليار جنيه.وزادت الأرصدة لدى البنوك فى مصر بمعدل %7.5 وبلغت 876.5 مليار، مقابل 814.8 مليار جنيه فى مارس، كما ارتفعت أرصدة القروض والخصم للعملاء بقيمة 83 مليار جنيه، بمعدل زيادة %6.2، ووصلت إلى 1.426 تريليون جنيه مقابل 1.343 تريليون جنيه.وتراجع بند أصول أخرى بمعدل %15.4، ليصل إلى 239.3 مليار جنيه مقابل 283.2 مليار جنيه.وقال تقرير البنك المركزى إن توظيفات بنوك القطاع المصرفى فى الأوراق المالية وأذون الخزانة تراجعت فى بيانات الربع الثانى من 2017، فى جانب الأصول، بقيمة 20 مليار جنيه، وبلغت 1.537 ترليون جنيه، بدلاً من 1.557 تريليون جنيه.وعلى جانب الالتزامات وحقوق الملكية (الخصوم) فإن زيادة إجمالى الودائع بقيمة 171 مليار جنيه يعتبر العامل الرئيسى فى ارتفاع الخصوم، ومن ثم المركز المالى ككل، لتسجل الإيداعات 3.027 تريليون جنيه، مقابل 2.856 تريليون جنيه نهاية مارس، كما زاد بند التزامات قبل البنوك فى مصر بنسبة %33.5 مسجلاً 286.1 مليار جنيه مقارنة بـ 214.3 مليار جنيه.وتراجع بند الاحتياطيات بصورة ملحوظة فى الربع الثانى بنسبة بلغت %6.3 بقيمة 12.5 مليار جنيه وبلغ 185.8 مليار جنيه، مقابل 198.3 مليار جنيه نهاية الربع الأول.كما تراجع بند المخصصات وسجل 107.8 مليار جنيه مقابل 109.8 مليار جنيه، ليهبط بحوالى مليارى جنيه، بنسبة تقدر بـ%2، وكذا بند الخصوم الأخرى بقيمة 46.2 مليار جنيه، ليسجل 366.3 مليار جنيه فى يونيو مقابل 412.5 مليار جنيه فى مارس.وقال تقرير البنك المركزى إن رؤوس أموال البنوك شهدت تحسناً فى الربع الأول من 2017، بقيمة 13.9 مليار جنيه، وارتفعت لتسجل نحو 128.4 مليار جنيه مقابل 114.5 مليار جنيه، بزيادة معدلها %12.وعلى صعيد بند السندات والقروض طويلة الأجل، زادت الخصوم بمعدل %5.7 وبلغ 123.9 مليار جنيه فى يونيو مقابل 117.2 مليار جنيه فى مارس، فيما سجلت الالتزامات تجاه البنوك فى الخارج 194.55 مليار جنيه مقابل 193.3 مليار جنيه.كما أصدر المركزى تقريره عن قائمة الدخل عن الفترة المنتهية فى يونيو 2017، وقال إن صافى العائد بلغ نحو 89.87 مليار جنيه على مستوى السوق ككل، منها نحو 60.66 مليار جنيه بالبنوك الخمسة الكبرى، ونحو 69.16 مليار جنيه بالعشرة الكبار.وأشار إلى أن صافى إيراد النشاط لبنوك القطاع المصرفى بلغ 119.55 مليار جنيه، منها 80.1 مليار لدى الخمسة الكبار ونحو 91.5 مليار جنيه بالعشرة الكبار، فيما بلغ إجالى مصروفات القطاع 72.16 مليار جنيه، منها 47.2 مليار جنيه بالخمسة الكبار، و53.4 مليار جنيه بالعشرة الكبار.وقال تقرير «المركزى» إن صافى الربح على مستوى بنوك القطاع ككل بلغ حوالى 47.4 مليار جنيه، حقق منها البنوك الخمسة الكبرى حوالى 32.9 مليار جنيه، والعشرة الكبار 38.07 مليار جنيه.