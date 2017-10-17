إلغاء تعاملات الإثنين على سهم غاز مصر.. وإعادة الخميس

البورصة المصرية

رجب عزالدين



قررت إدارة البورصة المصرية إلغاء كل التعاملات التى تمت على سهم شركة غاز مصر خلال جلسة أمس الاثنين بناء على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية.



وحددت البورصة السعر المرجعى للورقة المالية خلال جلسة اليوم الثلاثاء بنحو261.92 جنيه للسهم.



وطلبت الرقابة المالية إلغاء التداولات على السهم خلال جلسة تداول الخميس الماضى وتعذر تنفيذ ذلك لأسباب فنية أوردتها شركة مصر المقاصة.



وقالت شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي إن إلغاء العمليات المنفذة بنظام الشراء والبيع في نفس اليوم لجلسة 12 اكتوبر يتعذر تطبيقه، لذا فقد تقرر إعادة العمليات المنفذة بنظام الشراء والبيع في نفس اليوم فقط مرة أخري إلى قاعدة بيانات البورصة.



واعتمدت الرقابة المالية الاسبوع الماضى القيمة العادلة للسهم عند 175.39 جنيه للسهم وفقا لدراسة أعدتها شركة أصول عربية للاستشارات المالية المستشار المالى للتقييم.



وقالت أصول عربية إن القيمة العادلة للسهم تتراوح بين 159.44 جنيه، و208.11 جنيه، وبمتوسط حسابي للقيمة العادلة للسهم تبلغ 175.39 جنيه لكل سهم من أسهم الشركة البالغة 12 مليون سهم.



وطلبت الهيئة العامة للرقابة المالية من شركة غاز مصر في أغسطس الماضي، تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين لإعداد دراسة قيمة عادلة خلال شهر من تاريخه، على إثر الارتفاعات التي شهدها السهم بالفترة الماضية.



ويبلغ رأسمال غاز مصر 120 مليون جنيه، موزعا على 12 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.