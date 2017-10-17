التموين تحدد نهاية العام لبدء إنشاء 12 منطقة لوجيستية

وزير التموين علي مصيلحي

محمد مجدى



حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، نهاية العام الجارى لإنشاء 12 منطقة لوجستية فى 12 محافظة.



قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن عملية طرح تلك المناطق اللوجستية، ستتم من خلال كراسات شروط خاصة بكل قطعة أرض، والتى سيتم الإعلان عنها فى مؤتمر صحفى عالمى خلال الشهر القادم، وذلك لجذب مستثمرين عرب وأجانب.



يشار إلى على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، كشف فى تصريحات صحفية، عن توجه الوزارة لإنشاء 12 منطقة لوجستية جديدة على مساحة 20 فدانا للمنطقة الواحدة لتغطى %50 من المحافظات، بجانب إنشاء أسواق مركزية حديثة على مساحة 19 فدانا للمركز، وكذلك مراكز تجارية جديدة داخل كل محافظة، فضلاً عن إقامة نحو 10 آلاف سلسلة تجارية جديدة وهايبر ماركت واستحداث منافذ بيع جديدة بمساحات تتراوح من 300 إلى 500 متر.



وتلك الخطة التى تعمل على تنفيذها وزارة التموين تهد لزيادة نسبة مساهمة قطاع التجارة الداخلية، فى الناتج القومى من %17 إلى %21، وأشار المتحدث الرسمى لوزارة التموين، إلى أن منافذ البيع العشوائية، ليست مسئولية قطاع التجارة الداخلية التابع للوزارة، موضحاً أن المسئول عن تواجدها هى وزارة التنمية المحلية، والتى سمحت بتواجدها تزاحم الأسواق الشرعية.



كان الدكتور على المصيلحى، قال إن هناك ما يزيد عن 400 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية، %10 منها مقننة، والباقى عبارة عن منافذ بيع وعشوائية، تقل عن 20 متر مربع.



وأوضح أنه يجرى حاليا العمل على حل المشاكل المعوقة للاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين ووضع آليات جديدة للترويج للفرص الاستثمارية، واستكمال مشروع ربط المكاتب السجل التجارى وميكنة العلامات التجارية والنماذج الصناعية وتحديث الموقع الإلكترونى للجهاز لتسهيل إجراءات وزيادة العائد المالى، وجار الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات للأراضى القابلة للاستثمار بجانب حصر وتنقية الأصول الغير مستغلة التى تقع فى حيازة الوزارة.



وأشار إلى أنه تنفذ خطة تعتمد على الاستغلال الأمثل من الأراضى التى يمتلكها الجهاز وزيادة مناطق الانتفاع من 150 فدانا إلى نحو 400 فدان، وعمل شراكات مع المحافظات والمطورين، وإنشاء مشاريع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص(ppp) وإنشاء عدد من مراكز لوجستية وأسواق حديثة.