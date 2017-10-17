EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيــارات
زيادة المعروض تعيد سول لصدارة MPV B
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 10:31 ص
كيا سول موديل 2014 و2015
أخر الأخبار
كيا سول موديل 2014 و2015
المال خاص
تصدرت السيارة كيا سول قائمة السيارات الملاكي متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم MPV B؛ بحصة سوقية 41.7% من مبيعات الفئة الإجمالية البالغة 252 وحدة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى.
وحلت رينو لودجي في المركز الثاني بحصة سوقية 34.5% وتبعتها تويوتا أفانزا بنسبة 11.5% ثم أوبل ميريفا بنسبة 10.3% وسوزوكي إرتيجا بنسبة 2%.
وكانت رينو لودجي تتصدر الفئة حتى نهاية يونيو الماضي لكنها فقدتها لصالح "سول" بفعل توفر الأخيرة في السوق في ظل نقص معروض "لودجي".
يقول مصدر في شركة القصراوي أوتو جروب موزع كيا ورينو إن كيا سول تتوفر في السوق حاليا بشكل كاف يؤهل الموزعين لتسليم السيارة بشكل فوري للعملاء.
وأوضح أنه يتوفر من السيارة 3 فئات الأولى بسعر 384 ألف جنيه والثانية بـ 404 آلاف والثالثة بسعر 434 ألف جنيه.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا