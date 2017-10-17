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استثمار
4.8 مليار جنيه لإنهاء تعثر 66 مشروعا
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 10:27 ص
هالة السعيد
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هالة السعيد
أحمد عاشور:
رصدت الحكومة ما يقرب من 4.8 مليار جنيه، لاستكمال 66 مشروعًا متعثرًا، فى عدة محافظات، لتصرف تلك المخصصات على مدار عامين، بحسب مصدر حكومى.
وقال المصدر لـ«المال»، إن الدفعة الأولى تقدر بـ 2.6 مليار جنيه، من المقرر إنفاقها خلال العام المالى الجارى، بينما يضخ ما يقرب من 2.2 مليار جنيه خلال 2019/ 2018، مشيرًا إلى أن وزارة التخطيط تعقد اجتماعًا مع الجهات الحكومية المختلفة، لوضع اللمسات النهائية لتلك المشروعات.
وأعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن تلقى توجيه من شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتذليل كل العقبات التى تواجه تنفيذ برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر، الممول بقرض من البنك الدولى للإنشاء والتعمير، بما يحقق أكبر عائد للمحافظات، مع التأكيد على ضرورة التزام مصر بجميع اتفاقياتها مع الجهات الدولية.
وذكرت الوزيرة أن البرنامج خضع للمراجعة الدقيقة، من قِبل العديد من الاستشاريين، والمتخصصين بمعرفة وزارتى التخطيط والتنمية المحلية، وتم مناقشتها مع بعثة البنك الدولى الشهر الماضى، باعتبارها الوزارة التى تترأس اللجنة التسييرية للمشروع.
يُشار إلى أن البنك الدولى منح البنك المركزى 125 مليون دولار جزء من قيمة قرض تنفيذ برنامج التنمية المحلية، فى صعيد مصر، بإجمالى 500 مليون دولار.
ومن المقرر أن تبدأ الوزيرة زيارات ميدانية لعدد من المشروعات بمحافظات الصعيد الأسبوع المقبل، بعد أن نفذت جولة ميدانية فى محافظة الفيوم منذ ايام، وافقت خلالها على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لها.
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