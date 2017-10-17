الأمن القومى لمحيط مصر الحيوى

كان من الطبيعى من بعد استبعادٍ غير مبرر فى مارس 2015.. لمقترح إنشاء «قوة عربية مشتركة»، أن تتكفل الجهود المصرية للارتقاء- بصورة لافتة بالوضع العربى المتدهور، ذلك منذ ربيع وصيف العام -2017 مع كل من دول الخليج والعراق شرقى السويس.. وبالحالة الليبية غرب البحر المتوسط.. وبسوريا وفلسطين (قطاع غزة) شرق المتوسط.. ومن دون استثناء السعى للتطبيع الإيجابى مع شمال وجنوب السودان.. ناهيك عن الأيدى الممدودة نحو الصومال أقصى جنوب البحر الأحمر، وذلك بالتوازى مع ما سبق أن استحدثته مصر على لسان «الرئيس» يناير 2017 فيما سماه «الأسطول الشمالى».. وصنوه «الجنوبى» الجارى دعم تسليحهما، حيث يتصل مجهودهما الرئيسى بالربط بين ممرات مصر البحرية (..) كإحدى المعادلات الجديدة لتأمين أمنها القومى من مضيق جبل طارق إلى مضيق باب المندب.. عبر قناة السويس- «الوصلة» بينهما- سواء كان ذلك بهدف مباشرة «اتفاقات أمنية» على المستوى الدولى لمكافحة الإرهاب أو كان بهدف التخلص من محاولات حصار مصر عبر حزاميها الشمالى والجنوبى أو كضرورة سياسية واقتصادية وعسكرية من ناحية ثالثة.. لحماية الأمن القومى العربى فى مجمله، ذلك فيما بين المنظومة المغاربية التى تشاركها مصر كعضو «مراقب».. عبر موقعها الجيوستراتيجى الحاكم لسياسات غرب وشرق البحر المتوسط.. وما بين منطقة القرن الأفريقى التى تتنافس عندها جميع الدول الكبرى لاستئجار قواعد عسكرية تطل على دول كل من جزيرة العرب.. وشرق أفريقيا.. إلى مداخل المحيط الهندى.. وصولاً إلى قلب وجنوب القارة السمراء، ذلك على امتداد هذه المساحة الشاسعة ما بين الممرين البحريين- العالميين- المشاطئين لمصر.. والذى يصلهما ما يسمى «المثلث الذهبى» مصر- ليبيا- السودان، المقترح تكاملهم لأكثر من مرة نظراً للعوائد المباشرة لصالح أطرافه.. التى لو تفاعلت مع ثلاثتهم كل من الجزائر غرباً إلى سوريا شمالاً.. حال تخلصهما من معوقاتهما- لأمكن تشكيل منظومة عربية- أفريقية لمحور بحرى وبرى ذى شأن جيوستراتيجى.. يتكامل من جانب ثالث مع كل من السعودية والإمارات وغيرهما فى شرقى السويس.. ذلك لتأمين المحيط العربى فى مجمله عبر شرايينه البحرية الرئيسية، خاصة حال استبعاد عوامل الغيرة الدبلوماسية البينية.. بشأن أحلام الزعامة على النحو المشهود طوال نصف القرن الأخير.. قبل أن تتبخر أوهامها فى السنوات الأخيرة على مذبح الانفراد بالقيادة العربية- الإسلامية التى سبق أن أفقدت النظام العربى على المستويين الجماعى والفردى.. جدوى تحالفاته الدولية أو فى داخل الإقليم، ومن ثم إلى تفاقم حالة عربية من اللا استقرار المأساوية.. شجعت على الغزو الأميركى للعراق فى 2003.. وإلى غزو «الناتو» ليبيا فى 2011 إلى اقتحام روسيا لسوريا فى 2015، ذلك فيما تمرح جماعات عنف راديكالية فى أكثر من دولة عربية.. فضلاً عن العجز عن حماية حدودها الخارجية.



ولتبدو فى ضوء ما سبق وبسببه.. تحركات ملتبسة لطلائع نظام إقليمى جديد تسعى لتحويل النظام العربى إلى مرتبة «التابع الذليل».. ربما فى إطار «روابط جوار» كالمقترحة من أمين عام الجامعة العربية الأسبق فى منتصف العقد الماضى أو عن مشروع الشرق الأوسط الجديد «الموسع» يلامسهما تراجع غير مبرر للعلاقات العربية- العربية، يفضى بشكل أو آخر إلى فتح الأبواب لتحالفات إقليمية غير عربية تستحدثها القوى الكبرى تحت ذريعة التدخل لمكافحة الإرهاب.. ذلك قبل أن تدخل روسيا على خط الفشل الأميركى لمعالجة الأزمات الناتجة عنه.. كى توظفه لذات الروابط والمشاريع غير العربية، ولكن بطريقتها ووفق أهدافها، بحيث يبدو المشروعان الأميركى والروسى- رغم تباينهما- كأنهما متكاملان فى تعزيز الهيمنة الخارجية على المنطقة العربية.. مستهدفين- ووكلائهما المحليين- الممرات البحرية ومنابع النفط بسيان، إذ لولا تكاملهما البرجماتى- وشنطن وموسكو- ما كان لمشروع أيهما أن يتقدم إلا بالانحسار النسبى لدور الطرف الآخر، ولا أن يتكرس فشله لولا سعى نظيره اللدود لملء الفراغ الناشئ عن هذا الفشل، وهلم جرا فى إطار سعيهما لاقتسام النفوذ- ربما على غرار سايكس/بيكو 1916، مستقويين فى ذلك بسلبية عربية مزمنة، وبتواطئات إقليمية تابعة لهما لا تملك من حرية الحركة غير أدوار انكشارية تلعبها لصالح هذا الطرف الدولى أو ذاك، ناهيك عن حالة ضعف أوروبية لافتة- وكأنها بانتظار أن تثخن القوتين الكبيرتين بعضهما البعض فى منطقة الشرق الأوسط التى لا يراهن عليها- بحسب مفكر سياسى أميركى- «غير أحمق».. لتعود أوروبا عندئذ- كما تأمل- إلى سابق منطقة نفوذها التقليدية منذ القرن 19 حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، ذلك فيما يبقى على مصر- رمانة الميزان- عبء مواصلة ترميم داخلها.. إلى جانب محاولاتها جمع شمل العرب- أو بعضهم- لإحياء الزمن العربى- الإقليمى القادم، وهى مهمة سياسية/ إعلامية سيان بسيان.. لتأكيد أمن مصر القومى فى محيطها الحيوى.