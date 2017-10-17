أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
595.00 عيار 21
510.00 عيار 18
680.00 عيار 24
4760.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر

الذهب 1
الذهب 1
الذهب 1

متابعات:

تقدم بوابة المال آخر أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 726 إلى 728
عيار 22 665 إلى 667
عيار 21 635 إلى 637
عيار 18 544 إلى 546
عيار 14 423 إلى 425
عيار 12 363 إلى 364
الاونصة 22,570 إلى 22,641
الجنيه الذهب 5,080 إلى 5,096
الكيلو 725,714 إلى 728,000
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
الذهب أسعار الذهب
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