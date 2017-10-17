موانئ دبى تطور غرب بورسعيد

«مميش» فى إطار فعاليات المنتدى الاقتصادى الأول الذى نظمه حزب الوفد

❏ «مميش» يبحث مع «السيسى» تراخيص نشاط تموين السفن

❏ الانتهاء من ترفيق 21 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية



أمانى العزازى



يقوم وفد من شركة «موانئ دبى» العالمية 20 أكتوبر الجارى وعلى مدار أربعة أيام، بجولة تفقدية لميناء غرب بورسعيد؛ للتعرف على الإمكانات والتفاصيل الفنية له، تمهيدا لبدء أعمال تطويره.



وأكد الفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة العامة الاقتصادية لقناة السويس، أن قيام «موانئ دبى» بتطوير الميناء يرفع عن كاهل الدولة تكاليف تأهيل البنية الأساسية التى تقادمت، وتكلفة التعامل مع العشوائيات والتعديات التى يتسم بها الميناء، والتى وقفت حائلا أمام تطويره.



وأشار إلى أن الإقبال الكبير للمستثمرين والخطوط الملاحية على فرص الاستثمار بالميناء، يرجع إلى موقعه العبقرى على المجرى الملاحى للقناة وتوسطه لمسارات التجارة العالمية.



تأتى تصريحات «مميش» فى إطار فعاليات المنتدى الاقتصادى الأول الذى نظمه حزب الوفد أول أمس بحضور السيد البدوى رئيس الحزب، وهانى سرى الدين الخبير القانونى والاقتصادى، ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان.



وكان «مميش» قد أعلن فى تصريحات سابقة عن تخصيص هيئة قناة السويس 3 مليارات جنيه لتطوير الميناء، وعهدت إلى المكتب الاستشارى الهولندى«DHV» بإعداد مخطط التطوير قبل توقيع موانئ دبى شراكتها مع الهيئة الاقتصادية.



وقال «مميش» إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر تعليماته بوضع آليات لمنح الشركات رخص تموين السفن بالوقود مع عدم منح الشركات أى رخص إلا بعد موافقته شخصيا، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار التخوف من سيطرة الشركات الأجنبية ذات الخبرة على نشاط تموين السفن فى ميناء شرق بورسعيد، وحرمان الشركات المصرية من التقدم لفرص الاستثمار فى النشاط، ومنعا لخروج الوقود المدعم الذى يكلف الدولة مليارات الجنيهات لجهات غير مستحقة.



وأكد أنه من المقرر أن يبحث مع الرئيس السيسى آلية منح تراخيص تموين السفن بالوقود، وفق ضوابط محددة، خاصة بعد إنشاء مشروع «سونكر» للصب السائل بالعين السخنة، فيما استجاب الفريق لمطلب عادل اللمعى، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد بالموافقة بشكل مبدئى على إنشاء شركة مساهمة لتقديم الخدمات البحرية والتموين للسفن، وقال إنه سيدعم الفكرة، ويتولى عرضها على رئيس الجمهورية.



وكشف عن الانتهاء من ترفيق وتأهيل 21 مليون متر مربع من إجمالى 40 مليون متر مربع إجمالى مساحة المنطقة الصناعية بمنطقة شرق بورسعيد.



ولفت إلى أن السوق المصرية أصبحت واعدة وجاذبة للاستثمار بدليل الطلبات المتزايدة على المشروع، موضحا أنه يسعى إلى تأهيل المنطقة، بإقامة بنية تحتية قوية وتأهيل كوادر بشرية مدربة.



و أوضح أن المفاوضات التى يخوضها حاليا مع كبريات الخطوط الملاحية، ومنها موانىء سنغافورة من شأنها أن ترفع من تصنيف الميناء، بالإضافة إلى وجود الخط الملاحى العملاق «ميرسك».



وأشار إلى أن قناة السويس استقبلت العام الماضى، مليار طن بضاعة محواة على ظهر السفن العابرة للقناة، موضحا أنه لم يتعامل مع طن واحد بمفهوم القيمة المضافة، وهو مانسعى إلى تحقيقه فى مشروع تنمية منطقة قناة السويس.