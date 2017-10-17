درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر

درجات الحرارة اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل نهارًا على كافة الأنحاء اليوم الثلاثاء، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.



وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً تكون متكاثرة شرقًا يصاحبها سقوط الأمطار هناك فى بداية الفترة، والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة.



وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 29 درجة، والصغرى 19 والإسكندرية 27 للعظمى والصغرى 20 ومطروح 21 للصغرى والعظمى 27 الصغرى.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهى معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف، أما حالة الرياح السطحية على البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



القاهرة 19 29

وسط الدلتا 19 29

الإسكندرية 20 27

بلطيم 21 28

مطروح 21 27

السلوم 16 26

سيوة 16 27

بورسعيد 21 27

دمياط 21 27

العريش 16 29

رفح 15 28

الإسماعيلية 18 29

السويس 18 29

رأس سدر 19 29

نخل 10 27

نويبع 21 29

طابا 16 27

كاترين 10 21

الطور 20 28

شرم الشيخ 22 30

الغردقة 21 30

مرسى علم 22 29

الفيوم 18 29

بنى سويف 18 29

المنيا 16 29

أسيوط 15 29

سوهاج 17 30

قنا 17 31

الأقصر 17 31

أسوان 18 32

أبوسمبل 19 31

الوادى الجديد 16 30

شلاتين 22 30

ابو رماد 23 29

رأس حدربة 23 29

حلايب 24 28